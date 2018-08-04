FİNANS

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), üniversiteler arasında bir ilk olma özelliği taşıyan İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi’ni (Blockchain İST Center) açtı.

İSTANBUL, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), üniversiteler arasında bir ilk olma özelliği taşıyan İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi’ni (Blockchain İST Center) açtı. Blockchain teknolojisini anlamak, projeler üretmek ve özelliklerini gençlere aktarmanın çok önemli olduğunu vurgulayan BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, kapılarının dijitalleşmeye önem veren her öğrenciye açık olduğuna dikkat çekti.

Üniversitenin Beşiktaş yerleşkesinde açılan merkez, Blockchain alanında dünyayla aynı anda, aynı teknolojileri kullanmayı hedefliyor. Alanında akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler ve girişimcilerde merkezde çalışmalarını yürütebilecek. Bu kapsamda bünyesinde önemli hocaları bulunduran merkezde projeler,konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"KAPIMIZ DİJİTALLEŞMEYE ÖNEM VEREN HER ÖĞRENCİYE AÇIK"

Blockchain teknolojisini anlamak, projeler üretmek ve özelliklerini gençlere aktarmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, "Gençlerin gelecekteki gri alanı daha iyi tanıyabilmeleri için bu tür merkezlere çok ihtiyaç var. Bu merkezde sadece mühendislik ya da iktisat öğrencileri değil sanat, iletişim ve hukuk fakültesi gibi her alan dijitalleşmeye önem veren ve teknoloji okuryazarı olmak isteyen öğrencilere kapımız açık. " dedi.

"BÜTÜN ÜNİVERSİTELER İŞE DAHİL OLMALI"

Bu teknolojinin daha doğru, güvenli, etkin bir şekilde aktarılması için üniversitelerin işe dahil olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bozbura, " Türkiye'de biz öncülük ettik ama bütün üniversiteler bu işin içerisine girmeli. Gelecekte gençlerin başarılı olabilmesi, dijital dünyada kendilerine yer edinmeleri için bu teknolojiyi ve teknolojiyle yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Bilimsel çalışmaların artmasıyla Blockchain ve kripto paraların daha kolay anlaşılacağını belirten İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi Direktörü Dr. Öğr.Üyesi Bora Erdamar, dijital ortamda yapılan işlemlerin güvenli şekilde takip edilmesini sağlayan şifreli bir veri tabanı olan Blockchain'in, her alanda kullanılabileceğini ve bütün kripto paraların alt yapısını oluşturan en önemli ve gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN İLK YÖK ONAYLI FINTECH PROGRAMI BAŞLIYOR

Sadece finans alanında değil pek çok farklı alandaki uygulamaları projelerle destekleyip danışmanlık hizmeti de vermek istediklerini vurgulayan Dr. Erdamar, "Türkiye'nin ilk YÖK onaylı FinTech programını önümüzdeki eylül ayından itibaren açıyoruz. İlk iş bu teknolojinin doğru anlaşılması için düzgün eğitimin verilmesini sağlamak. Merkezimiz bünyesinde dünya çapında değerli hocalarımız var. Dünyanın saygın üniversiteleriyle iş birliği içerisinde etkinlerimiz, organizasyonlarımız , konferanslarımız olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Blockchain'in, eğitimden enerjiye, sağlıktan hukuk, tarımdan gıda alanına kadar pek çok yenilikçi, dönüştürücü uygulamalarının olduğunu söyleyen Dr. Erdamar, "Bu alanlardaki uygulamalarda merkezimiz eğitime başlamak üzere projeler üretecek. Türkiye bünyesinde öncü olmak istiyoruz" dedi.

“DÜNYADA İLK 10'DA YER ALIYORUZ”

Blockchain teknolojisine Türkiye'de çok ilgi olduğunu belirten Dr. Erdamar, "Hatta dünyada ilk 10'da yer alıyoruz. Özellikle bu ilgi, kripto paralar üzerinden gidiyor. Bu merkezin aktiviteleri sayesinde konunun sadece finanstan ibaret olmadığını bundan da öte uygulamalar olduğunu belirtikçe teknoloji daha doğru anlaşılacaktır" diye konuştu.

"SAĞLIKTA PEK ÇOK UYGULAMASI VAR"

Blockchain teknolojisinin siber saldırıya maruz kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyen Dr. Erdamar, "Blockchain teknolojisi özünde veri tabanı. İlk aşama bizim analogdan dijital dünyaya geçmemizdi. Dijital dünyada saklanan datanın çok daha güvenli şifreli bir halde merkezi olmayan sistem sayesinde hacklenme riski olmadan tutuluyor. Sağlıkta dolaylı ve doğrudan pek çok uygulaması var. Bu önce insanların kimlik verisinin sonra da aslında nesnelerin kimlik verisinin saklanmasını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ EKSİK İNSAN SERMAYESİ"

Tüm dünyada Blockchain teknolojisiyle ilgili en önemli eksikliğin insan sermayesi olduğunu vurgulayan Dr. Erdamar, " Yani teknolojiyi bilen kişilerin az. Bilen kişiden çok ilgili kişiler var. Merkez olarak ilgili kişilerin bilgili kişiler haline gelmesini sağlayabilirsek birinci misyonumuzu yerine getirmiş oluruz. Böyle bir merkezin üniversite bünyesinde kurmamızın sebebi budur" dedi.

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