Türkiye, blokzincir teknolojisini ihraç edecek

İSTANBUL, (DHA)- Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), yeni nesil ağ teknolojileri konusunda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Northeastern Üniversitesi’ne Blockchain Merkezi açtı. Merkez ile birlikte Türkiye, blockchain konusunda Amerikan üniversitesine bilgi desteği sağlayacak ve bu sayede teknolojiyi ithal eden değil ihraç eden ülke olacak. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Amerika’nın Boston eyaletinde bulunan Northeastern Üniversitesi’ne Blockchain Merkezi açıldı. BAU BlockchainIST Center koordinatörlüğünde açılan merkezin tanıtım lansmanına ise Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Northeastern Üniversitesi Prof. Dr. Tomasso Melodia, BAU BlockchainIST Center Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, Northeastern Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Emrecan Demirörs katıldı. BAU-NEU Blockchain Laboratuvarı’nda geliştirilecek projeler, hem Amerika hem Avrupa Birliği (AB) hem de Türkiye’deki fonlara başvurmayı sağlayacak. İş birliği sayesinde Türkiye’nin Blockchain pazarında rekabetçi gücü artarken, Blockhain teknolojileri konusunda uzmanlaşmak isteyen dünyanın dört bir yanındaki kişiyi de Türkiye’ye çekmiş olacak. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Darüşşafaka Robot Kulübü İnovasyon Haftası’nda Şampiyonluk Kupası’nı aldı Cengiz Holding: Küre madeninin atığı ekonomiye kazandırılacak

“TİM İLE ORTAK MASTER PROGRAMI YAPMAYI PLANLIYORUZ” Northeastern Üniversitesi’yle yapılan iş birliğinden gurur duyduğunu ifade eden BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, yaptığı kürsü konuşmasında, “Bilimi global anlamda yönetebiliyorsanız ortaya güzel bir sinerji çıkıyor. Bunu ben Amerika’daki üniversitelerde gördüm. Dünyanın 10 yerinde laboratuvarları var, bizim de olmalı. Dünyanın hiçbir üniversitesi her şeyi çok mükemmel bir şekilde ortaya getiremiyor. Bunu biraz geç keşfettim. Bundan sonra da dünyada nerede, hangi alanda en güçlü olan neresi ise oraya girmeye çalıştık. TİM Başkanını, göreve geldiği günden itibaren göstermiş olduğu çalışmalarından dolayı takdir ediyoruz. Biz sizlerle daha fazla çalışmak istiyoruz. Üniversitelerimizde ne yapılırsa yapılsın bunun endüstriye dahil olması lazım. Endüstrinin de yaptıklarımızı anlaması lazım. Bizim de endüstrinin ne yaptıklarını anlamamız gerekiyor. Bu diyaloğu en yakın sizin vizyonerliğinizde geliştirebiliriz. Onun için TİM ile ortaklaşa master ve doktora eğitim programlarına başlamak isterim. Bu işle ilgili çok daha fazla çalışan doktoralı arkadaşlarımız olursa daha iyi olacağı inancı içerisindeyim. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Northeastern Üniversitesi Prof. Dr. Tomasso Melodia ise, BAU ile muhteşem bir ekip olduklarını vurgulayarak, “İş birliğine inanıyoruz. Geleceğin internetine az enerji tüketmek marifetini, nesnelerin ve insanların kablosuz olarak birbiriyle iletişimini sağlamayı amaçlıyoruz. 50 milyonluk bir fon desteğiyle ulusal anlamda liderlikte bulunmuş olduk. Yeni paydaşlıklara ve iş birliklerine meydan açmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. "DİJİTALLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇANLAR BİR ADIM ÖNE GEÇİYOR" Enver Yücel ile daha önce bir proje yaptıklarını ve Yücel ile yeni bir proje için daha konuştuklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle ise, “Değişimi ve dönüşümü birlikte yapmamız gerek. Dijitalleşmenin önünü açanlar, bir adım öne geçiyor. Bakanlığımız kısa bir süre önce kağıt olmadan, gümrük işlemlerini yapabilecek bir tasarruf başlattı. Bu her açıdan önemli bir tasarruf. Biz bu konuda Bahçeşehir Üniversitesiyle, dönüşümle ilgili iş birliğine hazırız. TİM, Türkiye’nin geleceğinden kendine büyük bir sorumluluk çıkartan, gelecekle ilgili vizyonu taşıyan insanları temsil eden bir kurum. İhracat yapmak bu ülke için çok önemli. Bunu gerçekleştirecek insanlara yardımcı olmak, onların önünü açmak da bizler için çok önemli” diye konuştu.