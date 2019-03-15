Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye bölgede enerjinin ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Onun için de altyapımızı büyük oranda tamamladık. Piyasa işletmeciliği açısından önemli aşamaları, mesafeleri katettik." dedi.

Bakan Dönmez, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde enerji sektörü ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, enerji konusunda Türkiye'nin son yıllarda çok yatırım yaptığını, özel yatırımlar ve girişimlerin de olduğunu söyledi.

Enerjide Türkiye'nin kurulu gücünü 3 kat artırdığını ifade eden Dönmez, nüfus, ticaret ve sanayinin büyüdüğünü, bu nedenle enerji alanında yatırımların devam edeceğini dile getirdi.

Elektrik üretiminde arz açığının kapatılması için ciddi reformlar yaptıklarına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Kamu, 2003'ten bu tarafa zorunlu olmadıkça eskiden başlamış yatırımlar hariç yeni bir arz tarafında yatırım yapmıyor. Bugüne kadar 32 bin megavattan 90 bin megavata kadar olan yatırımların büyük kısmını özel sektör yaptı. Onların içinde yerli sermaye gruplarımız var, yabancı sermaye gruplarımız var. Bu piyasaya, ülkeye güvenerek bu yatırımları yaptılar, ne kadar teşekkür etsek azdır. Tabii sadece elektrik üretim tarafında yatırımla olmuyor, elektriği ürettiniz ama müşteriye, piyasaya taşıyamıyorsanız bunun bir anlamı yok. İletim yatırımlarının yapılması gerekiyor. Şehir içinde bunu dağıtmanız lazım. Özellikle Bursa gibi son dönemde iç göçe maruz kalmış, dışarıdan göç almış, normal ülke büyümesinin üzerinde gelişim gösteren bu şehirlerde yatırımlar rutin ölçeklerle de bu hizmetin karşılanmasına imkan verecek durumda değil. Onun için daha fazla yatırım ihtiyacı oluyor ama hamdolsun bugün arz tarafında da iletim tarafında da sorunumuz kalmadı. Yarın belki elektrikli otomobiller çıktığında biz farklı parametrelerle karşı karşıya kalacağız. Yeniden bu şebekelerde hesap kitap yapmamız gerekecek."