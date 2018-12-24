İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA /ÖVÜNÇ KUTLU - Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu ve Kafkas bölgelerinde büyük bir yenilenebilir enerji potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Ben Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri, tecrübe ve yatırım anlamında da ihracatçı bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Orta Doğu'dan buraya doğal gaz ve petrol gelirken, oraya da yenilenebilir enerji teknolojileri gitsin. Benim düşündüğüm hayalini kurduğum konulardan birisi bu. Afrika da Türkiye için son derece önemli ihracat pazarı olabilir." dedi.

Birol, AA muhabirine, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli bulunduğunu ve bu potansiyelin ülkeye birçok alanda katkı yapabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki önceliklerinin sadece iklim değişikliği veya çevresel konular olmadığını söyleyen Birol, yenilenebilir enerjinin Türkiye için hem enerji arz güvenliği hem de maliyetler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Birol, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük bir potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, "Bu potansiyel için güzel bir yatırım modeli kurulması gerekiyordu. Bu yüzden, bence Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli harika bir model ve çok güzel sonuçlar getiriyor ve getirecek. Maliyetlerin düşmesi son derece güzel." değerlendirmesinde bulundu.