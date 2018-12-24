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Türkiye, bölgenin "yenilenebilir enerji ihracatçısı" olma yolunda

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: - "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli harika bir model ve çok güzel sonuçlar getiriyor ve getirecek" - "Orta Doğu ve Kafkas bölgelerinde büyük bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Ben Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri, tecrübe ve yatırım anlamında da ihracatçı bir rol oynayabileceğini düşünüyorum" - "Orta Doğu'dan buraya doğal gaz ve petrol gelirken, oraya da yenilenebilir enerji teknolojileri gitsin. Afrika da Türkiye için son derece önemli ihracat pazarı olabilir"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA /ÖVÜNÇ KUTLU - Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu ve Kafkas bölgelerinde büyük bir yenilenebilir enerji potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Ben Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri, tecrübe ve yatırım anlamında da ihracatçı bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Orta Doğu'dan buraya doğal gaz ve petrol gelirken, oraya da yenilenebilir enerji teknolojileri gitsin. Benim düşündüğüm hayalini kurduğum konulardan birisi bu. Afrika da Türkiye için son derece önemli ihracat pazarı olabilir." dedi.

Birol, AA muhabirine, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli bulunduğunu ve bu potansiyelin ülkeye birçok alanda katkı yapabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki önceliklerinin sadece iklim değişikliği veya çevresel konular olmadığını söyleyen Birol, yenilenebilir enerjinin Türkiye için hem enerji arz güvenliği hem de maliyetler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Birol, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük bir potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, "Bu potansiyel için güzel bir yatırım modeli kurulması gerekiyordu. Bu yüzden, bence Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli harika bir model ve çok güzel sonuçlar getiriyor ve getirecek. Maliyetlerin düşmesi son derece güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklı üretimini artırarak çevreye olan zararların azaltılmasının yanında yerli enerji kullanım payının da yükseltilerek dışa bağımlılığın düşürülebileceğinin altını çizen Birol, şöyle devam etti:

"Bir diğer boyutu da Türkiye'nin çevresine baktığımızda, Orta Doğu ve Kafkas bölgelerinde büyük bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Orta Doğu'daki güneş potansiyeli özellikle dünyanın hiçbir yerinde yok ama oradaki teknoloji, know-how o kadar gelişmiş değil. Ben Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri, tecrübe ve yatırım anlamında ihracatçı bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Eğer YEKA projelerinden hem tecrübe kazanıp bunu belli bir seviyeye çıkarırsak, bunu ihraç etme konusunda Türkiye önemli bir rol oynayabilir. Bu benim her zaman düşünü kurduğum bir modele doğru gidebilir. Orta Doğu'dan ülkemize doğal gaz ve petrol gelirken, oraya da yenilenebilir enerji teknolojileri gitsin. Benim düşündüğüm hayalini kurduğum konulardan birisi. Afrika da Türkiye için son derece önemli ihracat pazarı olabilir."

- İklim değişikliği hedeflerine ulaşmak zorlaşıyor

Birol, iklim değişikliğine çözüm bulmanın yolunun enerjiden geçtiğini ve enerji sektörünün bu olumsuz etkilerde yüzde 85 dolaylarında sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin de yenilenebilir enerjiyle ilgili dünya genelindeki politikalara benzer çok önemli adımlar attığına işaret eden Birol, Polonya'daki İklim Değişikliği Konferansı'nda Paris İklim Anlaşması'nın nasıl hayata geçirileceğiyle ilgili bir "kurallar kitabının" ortaya çıktığını aktardı.

Birol, bu gelişmelerin son derece değerli olduğunu fakat anlaşmalar, hedefler ve dünya liderlerinin acil olarak emisyonların düşmesi gerektiğine yönelik söylemlerine karşılık verilerin bunların tersi yönde geldiğini belirtti.

Emisyon miktarlarının da düşme ya da sabit kalma eğiliminde olmadığını, aksine arttığını ifade eden Birol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl 11 ayın verisine baktığımızda, karbondioksit gazlarının yükselerek tarihi bir rekora imza atacağını görüyoruz. Bir yanda toplantılar, konuşmalar, yayınlar varken gerçek hayatta tam zıttı gelişmeler var. Hedeflerle gerçekler arasındaki makas kapanmaktan ziyade giderek açılıyor. Bu da her geçen sene iklim değişikliği hedeflerine ulaşılmasını daha zor kılıyor. Şu anda imkansız demek istemiyorum ama giderek zorlaştığının da altını çizmem gerek."

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