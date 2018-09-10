FİNANS

Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme hızıyla OECD'de lider, AB'de ise ikinci oldu - Söz konusu dönemde OECD ülkelerinin büyüme ortalaması yüzde 2,5, Avro Bölgesi ile AB'nin büyüme ortalaması ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti

DİLARA ZENGİN/AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme oranıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerini geride bırakırken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve OECD verilerinden derlediği bilgilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,3 olarak belirlenen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrek itibarıyla kaydettiği yüzde 5,2'lik büyümeyle OECD'de lider, AB'de ise ikinci oldu.

Söz konusu dönemde OECD büyüme ortalaması yüzde 2,5, Avro Bölgesi ile AB'de büyüme ortalaması yüzde 2,1 olarak gerçekleşirken, Türkiye, büyüme hızıyla bu bölgelerin çok üstünde performans sergiledi.

Avrupa'da nisan-mayıs-haziran döneminde en fazla büyüme kaydeden ülke yüzde 5,7 ile Malta oldu. Türkiye'den sonra en fazla büyüme gösteren Avrupa ülkesi yüzde 5 ile Polonya olurken, bu ülkeyi yüzde 4,6 ile Macaristan, yüzde 4,4 ile Letonya izledi. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda bu dönemde yüzde 2,7, Almanya yüzde 1,9, Fransa yüzde 1,7 ve İngiltere yüzde 1,3 büyüdü.

Büyümede en zayıf performansı gösteren Avrupa ülkeleri ise yüzde 0,6 ile Danimarka, yüzde 1,2 ile İtalya oldu.

TÜİK, OECD ve Eurostat'a göre verileri açıklanan ülkelerin 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme oranları şöyle:

Ülkeler Büyüme oranları Türkiye 5,2Şili5Polonya5Macaristan4,6Letonya4,4Slovenya4,3İsrail4Slovakya3,9Litvanya3,8Estonya3,7Avustralya3,4İsveç3,3Avusturya3Kore2,8Hollanda2,7İspanya2,7Finlandiya2,5Çekya2,4Portekiz2,3Kanada1,9Almanya 1,9Yunanistan1,8Fransa1,7Meksika1,6Norveç1,5Belçika1,4Birleşik Krallık1,3İtalya1,2Japonya1Danimarka0,6OECD2,5AB (28)2,1Avro Bölgesi (19)2,1

PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın""Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın"
Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildiKişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi
Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri olduTabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eurostat GSYH OECD TÜİK

En Çok Okunan Haberler

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı

Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi

Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı

TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.