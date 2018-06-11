FİNANS

Türkiye, büyümede yıla hızlı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

AA Finans Analisti ve ekonomist Bürümcekçi: - "İlk çeyrekte büyümenin geçen yıldan devreden momentumla güçlü gerçekleştiği izlenmektedir" - "Makine-teçhizat yatırımlarının önceki iki çeyrekteki artışlardan sonra ilk çeyrekte de yüzde 7 gibi güçlü toparlanma göstermesi, büyüme kompozisyonu ve büyümenin sürdürülebilirliği açısından olumlu bir gelişme" - Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı: - "Sektörel bazda, sanayi ve inşaat, harcamalar bazında ise özel tüketim ve yatırım harcamaları, büyümenin ilk çeyrekte de güçlü kalmasında ana etkenler oldu" - "Gerek yurt içinde parasal sıkılaşma gerekse de küresel koşulların geçmiş döneme göre daha az destekleyici olmasının etkisiyle ikinci çeyrekten itibaren büyümenin hızında yavaşlama göreceğiz" - QNB Finansinvest Başekonomisti Kanlı: - Tüketim ve yatırım talebi mevsimsellikten arındırılmış verilerle ivme kazanmaya devam etti. Buna karşılık ithalat ve ihracatta bir miktar yavaşlama görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Türkiye, 2017'deki güçlü büyümesinin ardından bu yıla da hızlı başladı ve ilk çeyrekte yüzde 7,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

TÜİK verilerine göre, Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek ekonomistleri ve tahmincileri şaşırtmaya devam etti. AA Finans'ın Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 6,9 olmuştu.

Açıklanan verilere göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon lira olarak gerçekleşti.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ilk çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde geldiğini ifade ederek, büyüme trendinin gücüne ilişkin göstergelerin ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre hızlanmaya işaret ettiğini söyledi.

- "Lokomotif sektörler sanayi, inşaat ve hizmetler"

Bürümcekçi, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinin, 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttığına dikkati çekerek, "Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artış gösterdi. Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH verileri, ilk çeyrekte lokomotif sektörler olarak sanayi, inşaat ve hizmetleri öne çıkarıyor." dedi.

Bürümcekçi, harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYH verilerine göre, ilk çeyrekte özel tüketimin katkısının belirgin bir şekilde arttığını, net dış talebin de büyümeyi aşağı çektiğini ifade etti.

İlk çeyrekte hanehalklarının nihai tüketiminin yüzde 11,6, mal ve hizmet ithalatının yüzde 15,6 yıllık artış kaydettiğini belirten Bürümcekçi, gayrisafi sabit sermaye oluşumunda makine-teçhizat yatırımlarındaki toparlanmanın devam ettiğini söyledi.

Bürümcekçi, inşaat yatırımlarının yüzde 12,3 arttığı ilk çeyrekte, makine-teçhizat yatırımlarının önceki iki çeyrekteki artışlardan sonra ilk çeyrekte de yüzde 7 gibi güçlü toparlanma göstermesinin, büyüme kompozisyonu ve büyümenin sürdürülebilirliği açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Öncü verilere bakıldığında, alınan ilk sinyallerin büyüme eğiliminin yılın ikinci çeyreğinde zayıflamaya işaret ettiğini kaydeden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk çeyrekte büyümenin geçen yıldan devreden momentumla güçlü gerçekleştiği izlenmektedir. Buna karşılık ikinci çeyrekte, TCMB’nin yüklü faiz artışlarına yönelmesi ve kredi faizlerinin de yükseliş eğiliminde olmasıyla tüm sektörlerde belirgin yavaşlama izlenecek gibi durmaktadır. Dolayısıyla büyümenin ne ölçüde yavaşlayacağı seçim sonrası dengeleyici maliye politikası tedbirleri alınıp alınmayacağına bağlı olacaktır. Bu bağlamda, 2018 yılı için yüzde 4 seviyesinde olan büyüme tahminimizi korurken, yeni gözden geçirmeyi seçimler sonrasında yapmanın daha uygun olduğunu düşünüyoruz."

- "Yatırım harcamalarındaki güçlenme dikkat çekici"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren güçlenen büyüme momentumunun, bu yılın ilk çeyreğinde de korunduğunu belirterek, ilk çeyrek büyüme oranının kendi tahminleri doğrultusunda yüzde 7,4 seviyesinde açıklandığını söyledi.

Sektörel bazda, sanayi ve inşaat, harcamalar bazında ise özel tüketim ve yatırım harcamalarının, büyümenin ilk çeyrekte de güçlü kalmasında ana etkenler olduğunu vurgulayan Tokalı, "Mevsimsel olarak düzeltilmiş büyüme verileri, son 6 çeyrektir genişleme yönünde. Ancak gerek yurt içinde parasal sıkılaşma gerekse de küresel koşulların geçmiş döneme göre daha az destekleyici olmasının etkisiyle ikinci çeyrekten itibaren büyüme hızında yavaşlama göreceğiz." diye konuştu.

Tokalı, mevcut koşullarda yılın tamamına ait yüzde 4’lük büyüme tahminini koruduğunu belirterek, üretim verilerinin, büyüme oranı tahmininde tekrar öncü gösterge olma rolüne geri döndüğünü söyledi.

Harcama grupları bazında, özel tüketim harcamalarının büyümede ana rolü üstlendiğine işaret eden Tokalı, yatırım harcamalarındaki güçlenmenin de dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Tokalı, nisanda başlayan ve mayıstan itibaren belirginleşen parasal sıkılaşma adımlarının reel ekonomi üzerindeki yavaşlatıcı etkisinin 2018 ve 2019 büyüme oranları üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak, "Bu etkiye bağlı olarak, 2018 ve 2019 için sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 seviyelerindeki büyüme tahminlerimizde aşağı yönlü riskler bulunuyor." dedi.

- "Öncü göstergeler 2. çeyrekte yavaşlamaya işaret ediyor"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise iktisadi faaliyetin ilk çeyrekte de gücünü koruduğunu belirterek, "Tüketim ve yatırım talebi mevsimsellikten arındırılmış verilerle ivme kazanmaya devam etti. Buna karşılık ithalat ve ihracatta bir miktar yavaşlama görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekteki güçlü veriye karşın ikinci çeyreğe dair öncü verilerin, ekonomide bir yavaşlamanın gerçekleşmekte olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kanlı, yavaşlamanın yılın kalanına yayılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Kanlı, yavaşlamanın, ekonominin uzun vadeli dinamikleri için istenen bir durum olabileceğini ifade ederek, "Zira son 1,5 yıldaki hızla büyümenin ardından sert bir düzeltme süreciyle karşı karşıya kalabilirdik. Biz yılın tamamı için yüzde 4,5 civarında bir büyümenin olası olduğunu düşünüyoruz." dedi.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgunMısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun
42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyüme GSYH TÜİK

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika

Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı

Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun

Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun

42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı

42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı

Paylaşımlı hazır ofisler dünyanın her yerinde

Paylaşımlı hazır ofisler dünyanın her yerinde

Dicle Elektrik Diyarbakır caddelerini 6 bin armatür ile aydınlatıyor

Dicle Elektrik Diyarbakır caddelerini 6 bin armatür ile aydınlatıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.