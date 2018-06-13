FİNANS

"Türkiye büyümesini hızlandırarak sürdürecek"

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Seçim sonrasında istikrarlı yapının perçinlenmesiyle, Türkiye ekonomisi dünya ekonomisinden olumlu olarak ayrışacak ve büyümesini hızlandırarak sürdürecek" - "Büyümenin lokomotifi bu dönemde de sanayi üretimi oldu"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçim sonrasında istikrarlı yapının perçinlenmesiyle Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisinden olumlu ayrışacağını ve büyümesini hızlandırarak sürdüreceğini belirtti.

Özlü, yazılı açıklamasında, 2018 yılı nisan ayına ait sanayi üretim endeksi değerlendirdi.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttığını bildiren Özlü, arındırılmamış endekste yıllık bazda yüzde 5,1, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış görüldüğünü kaydetti.

Özlü, Türk sanayisinin ilk çeyrekte gösterdiği başarıyı, ikinci çeyreğe de taşıdığını ve ülkenin nisan ayında da beklentilerin ötesinde büyüme gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Büyüme rakamları, Türkiye'nin büyüme başarısını bir kez daha gösterdi. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olurken, G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 2. ülke oldu. Büyümenin lokomotifi bu dönemde de sanayi üretimi oldu. Kapasite kullanım oranlarındaki artış ve ihracatımızın her ay yeni rekorlar kırarak büyümesi, sanayi üretimindeki olumlu performansın yılın tamamına yayılacağına işaret etmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat yılın ilk 5 ayında yüzde 9,3 artarak 69 milyar doları bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sanayiciler geleceğe güvenle bakıyor"

Yatırımların hız kazanmaya devam ettiğine dikkati çeken Özlü, ilk çeyrek büyümesinde özellikle makine ve teçhizat yatırımlarının istikrarlı şekilde artmaya devam ettiğini ve bu artışın sanayicilerin geleceğe güvenle baktığını gösterdiğini vurguladı.

İlk çeyrekte makine ve teçhizat yatırımlarını yüzde 7 arttığının altını çizen Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sanayici ve yatırımcıların yanında olunmasının, makine ve teçhizat yatırımlarının istikrarlı biçimde artmasına yardımcı olduğunu aktardı.

Özlü, Türkiye sanayisinde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek, üretimi ve katma değeri artırmak amacıyla verilen teşviklerin, yatırım ortamını iyileştirmek için atılan adımların ve sanayicinin finansmana erişimini artırmak üzere başlatılan uygulamaların, bu yıl da sanayiciye destek vermeye devam edeceğini belirterek, seçim sonrasında istikrarlı yapının perçinlenmesiyle Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisinden olumlu olarak ayrışacağını ve büyümesini hızlandırarak sürdüreceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü sanayi üretim endeksi

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