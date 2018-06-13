"Türkiye büyümesini hızlandırarak sürdürecek"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçim sonrasında istikrarlı yapının perçinlenmesiyle Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisinden olumlu ayrışacağını ve büyümesini hızlandırarak sürdüreceğini belirtti.

Özlü, yazılı açıklamasında, 2018 yılı nisan ayına ait sanayi üretim endeksi değerlendirdi.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttığını bildiren Özlü, arındırılmamış endekste yıllık bazda yüzde 5,1, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış görüldüğünü kaydetti.

Özlü, Türk sanayisinin ilk çeyrekte gösterdiği başarıyı, ikinci çeyreğe de taşıdığını ve ülkenin nisan ayında da beklentilerin ötesinde büyüme gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Büyüme rakamları, Türkiye'nin büyüme başarısını bir kez daha gösterdi. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olurken, G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 2. ülke oldu. Büyümenin lokomotifi bu dönemde de sanayi üretimi oldu. Kapasite kullanım oranlarındaki artış ve ihracatımızın her ay yeni rekorlar kırarak büyümesi, sanayi üretimindeki olumlu performansın yılın tamamına yayılacağına işaret etmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat yılın ilk 5 ayında yüzde 9,3 artarak 69 milyar doları bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.