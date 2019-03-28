İSTANBUL (AA) - İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, "Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirmek konusunda kararlıyız. Yatırımcılarımızın ve insanımızın Çin'e gitme konusunu daha da kolaylaştırmalarını istiyoruz." dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri"nde, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı. İstanbul Vali Yardımcısı Gültekin, seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çin'in ticaret kapasitesinin çok yüksek olduğunu, ilişkilerin daha ileri taşınabileceğini kaydetti. İki ülke ilişkilerindeki kapasitenin kullanılabilmesi için tüm gayreti göstereceklerini ifade eden Gültekin, bu potansiyeli en üst düzeyde kullanmak adına İstanbul Valiliği olarak Çin İstanbul Başkonsolosluğu ile her an iletişim halinde olduklarını söyledi. Gültekin, Türkiye'ye gelen yatırımcıların doğru yerde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirmek konusunda kararlıyız. Her iki ülkenin lideri, bir strateji ve hedef ortaya koydu, iki ülkenin hedeflerini oluşturdular. Bize düşen bu iş birliğini geliştirmek. Çin'i ve Çin'in tüm bölgelerini çok önemsiyoruz. Çinli uluslararası iki hava yolu şirketinden biri İstanbul'a direkt uçuşa başlamış, diğerinin de önümüzdeki ay başlayacak olmasından son derece memnunuz. Bu hem turizm hem de yatırım ilişkilerimizi geliştirecek.

Vize konusunda daha yakın iş birliği istiyoruz. Yatırımcılarımızın ve insanımızın Çin'e gitme konusunu daha da kolaylaştırmalarını istiyoruz. Evet, geçen yıllara göre daha iyileşti ama beklentimiz daha fazla. Vize alma konusunu ne kadar kolaylaştırırsak, iş hızını o ölçüde artırırız. Önümüzdeki dönemde Valiliğimiz tarafından Çinli yatırımcıların tüm işlemlerinin tek bir ofiste, kolay şekilde gerçekleşebileceğini de belirtmek isterim." - "Çin, Kuşak ve Yol Projesi ile yeni bir vizyon çizdi" DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı da Çin'in Kuşak ve Yol Projesi ile yeni bir vizyon çizdiğini ifade ederek, "Çin, Kuşak ve Yol Projesi ile tüm dünya kıtalarını doğudan batıya bağlayarak 6 ayrı hat üzerinden tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirirken, pazarını tüm dünyaya açıyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'deki iş insanlarının da bu süreci yakından takip ettiğini belirten Kolbaşı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk iş insanları olarak DEİK çatısı altında buluşarak Çin özelinde bir iş konseyi kurduk. Asya Pasifik perspektifiyle de toplam 17 ülke ve 2 bölgeyi kapsayan iş konseylerimiz bulunuyor. Asya Pasifik bölgesi ile geçen sene toplam ticaret hacmimiz 60 milyar doları buldu. Türkiye'nin ise bu bölgeye gerçekleştiremediği ihracat miktarı 40 milyar dolar. Dolayısıyla önümüzde çok ciddi bir pazar fırsatı var.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın bu yıl ikincisi 5-10 Kasım'da Şanghay'da gerçekleştirilecek. Tüm Türk firmalarının bu fuarda yer almasını istiyor ve bunu çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl fuara, toplam cirosu 1 milyar doları bulan 40 firmamızla birlikte gittik. Bu yıl ise 4 bin metrekarelik büyük bir alanda ülkemizi temsil edeceğiz." Son dönemde Türkiye'ye gelen Çinli sayısında önemli artış olduğunu, özellikle iki Çinli bankanın Türkiye'de var olması ile birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren firma sayısının bini geçtiğini bildiren Kolbaşı, Kuşak ve Yol Projesi'nin ardından Türkiye'deki Çinli öğrenci sayısının iki katına çıktığını, şu anda 2 bin Çinli öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü aktardı. Kolbaşı, "2021 sonuna kadar Türkiye'ye gelen turist sayısını tam iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yine bu vizyonla Çin'e gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı da 2 katına yükselterek Çin'in Türkiye’ye yaptığı yatırım miktarının da 2021 sonuna kadar 2 katına çıkarılmasını hedefliyoruz." dedi. - "Türkiye'de Çince tabelalarla birlikte bilgi noktaları kurulmasını bekliyoruz"

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ise Türkiye ile yakın temasta bulunarak ticaretteki ortak hedeflere yürüdüklerini ve Çin'in en kıymetli ticaret partnerlerinden biri olan Türkiye ile mevcut potansiyeli geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. İki ülkenin de, devlet liderinin de, ekonomik ilişkilerin artması adına belirlenen ortak hedeflere ulaşılması için büyük katkı sunduğunu ifade eden Li, şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde dünya ekonomisi çok büyük bir değişim yaşayacak. Bu açıdan Kuşak ve Yol Projesi de eşi benzeri olmayan büyük bir fırsat sunuyor. Çin olarak Türkiye ile özellikle son yıllarda enerji, altyapı ve finans alanlarında büyük başarılara imza attık. Çin olarak ekonomi ve ticarette Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Bu hedef doğrultusunda gönülden çaba harcıyoruz. Her yıl yeni somut adımlar atıyor ve diplomatik görüşmelerde de bunu pekiştiriyoruz. 2021 yılına kadar Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını da 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden Çinli turistlerin Türkiye'de rahatça seyahat edebilmesi için Çince tabelalarla birlikte bilgi noktaları kurulmasını bekliyoruz."

- "Kuşak ve Yol Projesi ile 5 yılda 100 milyar dolarlık ticaret" Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Türkiye ile Çin'in, Kuşak ve Yol Projesi'nde 5 yıldır birlikte ilerlediğini, proje ile son 5 yıldaki toplam ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştığını söyledi. Wei, devamla şunları kaydetti: "Çin'den Türkiye'ye gelen yatırım oranı ise yüzde 120 arttı. Bugün binden fazla Çinli şirketimiz Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı yüzde 60 artarak 400 bin kişiye ulaştı. Bank of China ve ICBC Türkiye, gibi çok önemli bankacılık ve finans kuruluşlarımız da Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Kuşak ve Yol Projesi de ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin en üst seviyeye yükselmesini sağlayacak. Bugünkü semineri de ticaret ve yatırım alanlarında yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyorum. Son 5 yıldaki başarılı dönemin, daha da ivmelenerek devam edeceğine inanıyorum." - "28 Çinli şirket Türkiye'de buluştu" Güney-Güney İş Birlikleri Geliştirme Komitesi Başkanı Lyu Xinhua da toplantı kapsamında 28 şirketi Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, son yıllarda özellikle müteahhitlik projelerinde, karşılıklı yatırımlarla büyük başarılara imza attıklarını söyledi.