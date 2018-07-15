"Türkiye çok daha güçlü halde"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini belirterek, Türkiye'nin dimdik ayakta, çok daha güçlü bir halde olduğunu bildirdi.

Ödemiş ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından bir restoranda düzenlenen programa katılan Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Allah bir daha bu millete böyle illet, böyle zillet vermesin." dedi.

Pakdemirli, hain FETÖ darbe girişiminin ardından 2 sene geçtiğini hatırlatarak, "Allah'a şükürler olsun ki hain FETÖ darbe girişiminin ardından 2 sene geçtikten sonra Türkiye dimdik ayakta. Tüm bu travmalara rağmen yönetim sistemini değiştirmiş, çok daha güçlü bir halde. Tek vücut, yek vücut olarak yoluna devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakanlık görevini tevdi ettiği için teşekkür eden Pakdemirli, görevlerin gelip geçici olduğunu, bayrağın teslim alındığı günle teslim edildiği gün arasında yapılan hayırlı işlerin önem taşıdığını vurguladı.