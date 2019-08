Afrika'nın büyük bir şantiye ve inşaat alanı olduğunu anlatan Chilengi, "Altyapı olarak hastane, havaalanı, tren yolu her şeye ihtiyacımız var. Her şeyi yeniden yapmaktayız. Afrika'da bütün altyapıyı yapma kalkınma programımız var. Bu programın arkasında 55 Afrika ülkesi var. Artık Türk bankaları da Afrika'daki Türk yatırımcılara yardımcı olmak için oraya taşınmaktadır. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ile görüşmelerim oldu. Ziraat Bankası'nı Zambiya'ya da açmalarını teklif ettim." ifadelerini kullandı.

"Afrika'da eğitilmiş gençler var. Afrika'da hava her zaman iyi. Yabani hayat doğa, coğrafi güzellikler ve turizm potansiyeli var. Kendi ülkeme bakarsam Viktorya şelaleleri var. Hükümetlerimiz yatırımlara destek veriyor, teşvik veriyor. Zambiya ile Türkiye arasında ekonomi anlaşması imzalandı. Bu çok önemli bir şey. Bu karşılıklı yapılan yatırımları garantiye alıyor, hükümetler buna güvence veriyor. Afrika'da önemli bir birlik olma hareketi var. Bu konuda Avrupa bizi ayırmaya çalışıyor ama biz buna izin vermiyoruz. Çok büyük ekonomi reformları yola koyduk. Benim ülkemde istediğiniz kadar döviz bozabilirsiniz, kısıtlama yok."

Türkiye'nin özellikle inşaat sektöründe Afrika'da inanılmaz imkanlar yakalayabileceğini belirten Chilengi, Afrika'da otel inşaatı alanında büyük bir potansiyel olduğunu aktardı.

- "Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz"

Türk yatırımcıların, kendisine "Ülkenizde Çinli yatırımcı var mı?" diye sorduğunu aktaran Chilengi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben de 'ever var tabii' diyorum. Aynen Türkiye'de olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi Çin her yerde. Ancak şunu da söylüyorum, 'Çin'in sağladığı kalite her zaman iyi değil. Bizim ülkemizde artık bir slogan var. 'Türk usulü yapalım'. Bu da iyi bir kaliteyi kastediyor. Zambiya'da bilgisayar montajı yapma fabrikası kuruluyor. Orada hemen yatırım yapılabilir. Bu da bir kamu ve özel sektör arasında bir proje. Zambiya'da 1,3 milyon daire eksik, inşaat sektörü bunu destekliyor. Türk müteahhitler bu işe ortak olabilir. Bu projeye 964 milyon dolar ayrıldı. Yeni bir tren ve ray sistemi yatırımı yapılacak, bunun için de çok büyük bir yatırım ayrıldı ve masada. Geri dönüşüm projesi de var. Şehirlerimizi Dubai gibi şehirleştirmek istiyoruz. Gökdelenler veya daha yoğun bir yapılaşma istiyoruz. 780 kilometrelik yol yapımı var, yatırımcı aranıyor. Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz. Başka ülkeler yarı kalitede geliyorsa sizin üretiminiz, sizin ürünleriniz tam kalitede geliyor. Zambiya'da iş yapan Türkler var, gelin onlarla konuşun, geri kalmayın sizi de bekliyoruz. Zambiya'ya hiç korkmadan yatırım yapabilirsiniz. Zambiya'da serbest bölge kurmayı düşünüyorsanız oradan aynı ekonomik bölgede bulunan ülkelere vergisiz satış, ihracat yapabilirsiniz. Bu sizin için büyük bir fırsat. Türkiye'nin kalitesine çok güveniyorum. Lütfen gelin, sizi davet ediyorum."