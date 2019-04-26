"Türkiye daha iyi gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin daha iyi bir gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda olduğunu belirterek, "Bunun için sadece kamu değil hepimiz çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD ve Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği - IFA Türkiye tarafından düzenlenen "Uluslararası Vergi Konferansı: Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler" konferansında konuşan Kaslowski, reform yapmanın zor olduğunu ancak reform yapmadan ilerlemenin, daha iyi olmanın, daha iyisini yapmanın mümkün olmadığını aktardı.

Reformun herkesin rahat olduğumuz alandan çıkmak, yeniliğe, değişime uyum sağlamak anlamına gelmediğini dile getiren Kaslowski, "Reform sadece kamu otoritesinin yapabileceği bir şey değildir. Çünkü mesele sadece kanun, mevzuat, yönetmelik yazmak değil. Farklı düşünmek, farklı bakmak ve bugüne kadar böyle gelmiş böyle gider anlayışından vazgeçmek gerekiyor. Bunu iş dünyası, uzman, akademisyen, çalışan hepimiz istemeliyiz. Söz konusu olan kendi geleceğimiz. Kendi geleceğimiz başkasının eline bırakamayacağımız kadar değerli. Bekleyelim bakalım ne yapacaklar demek lüksümüz yok. Türkiye daha iyi bir gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda. Bunun için sadece kamu değil hepimiz çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.