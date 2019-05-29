FİNANS

"Türkiye denim ihracatında dünya dördüncüsü"

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "2018 yılında hem denim kumaşı hem de denim giysi ihracatında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık. Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyimde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, geçen yıl hem denim kumaşı hem de denim giysi ihracatında dünyanın en başarılı ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyimde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre UTİB, İtalya'da düzenlenen Denim Premiere Vision Milano Fuarı'na katılım organizasyonu düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin 1980'li yıllarda yaptığı yatırımlar ve sonrasındaki çalışmalar ile dünya denim ticaretinde dördüncü büyük tedarikçi konumuna ulaştığını aktardı.

Her yıl daha çok firmanın bu pazarda gücünü artırması için destek verdiklerini bildiren Engin, "27 firma ile en çok katılım sağlayan ülkeler arasında yerimizi aldık. UTİB standımızda firmalarımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca fuara katılan Türk firmalarının bilgilerinin yer aldığı tanıtım kataloğunu bastırarak fuar ziyaretçilerine dağıttık." değerlendirmesinde bulundu.

Türk denim sektörünün dünya pazarındaki etkisinin her geçen yıl arttığına işaret eden Engin, "Sektörde yarattığı yeniliklerle de dikkat çeken firmalarımız, yeni teknoloji ürünleri ve tasarımları ile hem denim kumaşında hem de hazır giyim alanında rakipsiz olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi. Birçok uluslararası hazır giyim kuruluşunun ekonomik ve kaliteli üretim koşulları arayışında kendileri için aynı zamanda bir pazar da olan Türkiye'yi tercih etmeleri kaçınılmaz." ifadelerine yer verdi.

- "Dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık"

Tekstildeki hızlı yükselişe değinen Engin, bunun Türkiye'deki firmaların üretim ve pazarlamadaki başarısı ve Avrupa'ya yakınlığını coğrafi bir avantaj olarak değerlendirmesinden kaynaklandığını belirtti.

Engin, şöyle devam etti:

"Üretimde hız çok önemli olduğu için talep edilen kapasiteye ve kalite standartlarına uyum sağlayabilen sanayiciler, zorlanmadan üretim ve ihracatta başarı elde ettiler. Öyle ki bir zamanlar yabancı markaların tasarımlarını üreten Türkiye, günümüzde, kendi markalarını yaratan, tasarımları ve teknolojik ürünleri ile dünya denim modasına yön veren ülke haline geldi. 2018 yılında hem denim kumaşı hem de denim giysi ihracatında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık. Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyiminde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk."

Türkiye'nin en fazla denim kumaşı ihraç ettiği ülkelerin başında Tunus, Mısır, İtalya, Fas ve Bangladeş'in geldiğini duyuran Engin, maliyetler bakımından üretimin daha çok doğuya kayması ve küresel firmaların birçoğunun bu ülkelerde üretim faaliyetleri içinde olmasının bu ülkelere ihracatı artırdığına dikkati çekti.

Denim giysi ihracatında ise Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka'nın ilk sıralarda yer aldığını aktaran Engin, denim giysi ihracatlarındaki ilk 5 ülkeye bakıldığında Türkiye'nin en üst segment denim giysi üretebilme kabiliyetinin de net bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Denim kumaş ithalatında Türkiye için en önemli hedef pazarların başında Uzak Doğu'da Çin, Bangladeş ve Vietnam, Avrupa'da İtalya, Amerika kıtasında Meksika ve ABD, Orta Doğu'da ise Tunus ve Mısır'ın geldiğini belirten Engin, hazır giyimde ise ABD, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı, Japonya ve Hong Kong'un öncelikli hedef pazarları olduğu bilgisini paylaştı.

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilirTBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir
'Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor''Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa UTİB

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Altında neler bekleniyor?

Altında neler bekleniyor?

Ev sahibinden görüp devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor

Ev sahibinden görüp devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Revo Capital’in yatırımcı ortağı olduğu Foriba, Sovos'a satıldı

Revo Capital’in yatırımcı ortağı olduğu Foriba, Sovos'a satıldı

Çin'den Türk tatlıcılara çağrı var: "Buraya şube açarsanız çok kazanırsınız"

Çin'den Türk tatlıcılara çağrı var: "Buraya şube açarsanız çok kazanırsınız"

TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir

TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir

'Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor'

'Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor'

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.