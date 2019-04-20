FİNANS

"Türkiye dijital dönüşümle turizmden 100 milyar dolar elde edebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Turizmde dijital dönüşümün sağlanmasıyla Türkiye turizm gelirlerini üst seviyelere taşıyabilir - CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer: - "Dijital teknolojilerin sağladığı müşteri memnuniyeti ve pazarlama kolaylığı ile turizmde 2023'te hedeflenen 80 milyar dolardan ziyade 100 milyar dolar dahi gelir elde edilebilir" - "Sosyal medyada aktif olmak, uluslararası konaklama sitelerinde hesapların bulunması, yorumlara hızlı cevap vermek ve gelişen teknolojileri takip etmek bu işin temel taşı" - "Pazarlama faaliyetlerinde başarıyı sağlayan en önemli unsur tüm süreçlerin senkronize işletilmesi ve sonuçların anlık değerlendirilerek optimize edilmesidir"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN/TOLGA YANIK - Turizm sektöründe dijital teknolojiler üzerine hizmet veren CRM Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, turizm şirketlerinin dijital dönüşümü sağlamaları halinde artan marka değeri ve hizmet kalitesi ile Türkiye'nin 2023 yılında 100 milyar dolar turizm geliri elde edebileceğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Becer, Türkiye'nin sanayide olduğu gibi turizm sektöründe de 4.0'ı hedeflemesi gerektiğine vurgu yaparken, ülkenin üst düzey hizmet bekleyen turistleri çekebileceğini belirtti.

Becer, Türkiye'nin dijital dünyayı doğru değerlendirmesi ve dijital dönüşüme hızlı bir şekilde adapte olması gerektiğini belirterek, "Turizm, ülkemizin petrolüdür ve bizim de bunu en iyi şekilde dünyaya pazarlamamız gerekiyor. Bir an önce kişi başı gelirlerimizi 670 dolardan 1000 dolar seviyesine çıkarmamız şart." dedi.

Atılacak adımlarla turizm sektöründe müşteri memnuniyetinin yükseleceğinin altını çizen Becer, bu sayede ülkenin yüksek gelir grubundan turistleri ağırlayabileceğini ifade etti.

Becer, tüm işletmelerin web sitesi ve müşteri memnuniyet sistemine sahip olmasının önemine değinerek, "İşletmeler, müşterilerinin hangi yemeği yemekten hangi yastıkta yatmayı sevdiklerine kadar bütün detaylara hakim olarak müşterilerine en iyi şekilde hizmet verebilirler. İyi bir hizmet alan turist de tekrar aynı işletmeye gelecektir. Dijital teknolojilerin sağladığı müşteri memnuniyeti ve pazarlama kolaylığı ile turizmde 2023 yılında hedeflenen 80 milyar dolardan ziyade 100 milyar dolar dahi gelir elde edilebilir." şeklinde konuştu.

-"Dijital dünyaya ayak uydurmak gerek"

Turizm sektöründe hizmet veren işletmelerinin büyük çoğunluğunun dijitalleşme konusunda yetersiz olduğunu dile getiren Becer, turizm işletmelerinin gelirlerlerini artırmak için dijital dünyaya ayak uydurmaları gerektiğini belirtti.

Becer, turistlerin bir yere seyahat etmeden önce seyahatle ilgili her ayrıntıyı internetten incelediğine dikkati çekerek, misafirlerin tüm tercih ve alışkanlıklarının kaydedilmesi ile müşteri memnuniyetini yüzde 100'e yükselten uygulamalar yapmanın mümkün olduğunun altını çizdi.

Ülkedeki birçok işletmenin web sitesine sahip olmadığını, olanların ise teknoloji ile uyumlu olmadığını ifade eden Becer, "Sosyal medyada aktif olmak, uluslararası konaklama sitelerinde hesapların bulunması, gelen yorumlara hızlı cevap vermek ve tabii ki gelişen teknolojileri takip etmek bu işin temel taşı." dedi.

- En az yüzde 25 gelir artışı

Reklamların yanında işletmelerin çağrı merkezlerine de ihtiyacı olduğunu belirten Becer, "Pazarlama faaliyetlerinde başarıyı sağlayan en önemli unsur tüm süreçlerin senkronize işletilmesi ve sonuçların anlık değerlendirilerek optimize edilmesidir." diye konuştu.

Becer, kendilerinin de bu alanlarda hizmet verdiğini vurgulayarak, otellerde dijital adaptasyon ile en az yüzde 25 artış yaşandığını kaydetti.

Geçen yıl Türkiye yaklaşık 39.5 milyon turist ağırlamış ve 29.5 milyar dolar civarı gelir elde etmişti.

Ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda ise 50 milyon turist ağırlaması bekleniyor.

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