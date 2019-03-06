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Türkiye doğal gazda "kilit ülke" olabilir

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen: - "Dünyada doğal gazda, özellikle LNG lehine ciddi bir ticari eğilim mevcut" - "Türkiye bu noktada hem depolama kabiliyeti, hem borudan kaynaklanan güçlü anlaşmaları çerçevesinde, doğal gazda bölgesinin kilit ülkesi olabilmesine yönelik adımlar atabilir"

İSTANBUL (AA) - Vergi, danışmanlık ve denetim şirketi KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen, dünyada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) lehine artan bir ticari eğilim bulunduğunu belirterek, "Türkiye bu noktada hem depolama kabiliyeti, hem borudan kaynaklanan güçlü anlaşmaları çerçevesinde doğal gazda bölgesinin kilit ülkesi olabilme şansına yönelik adımlar atabilir." ifadesini kullandı.

Bilirgen, KPMG Türkiye'nin hazırladığı "Enerji Sektörel Bakış 2019 Raporu"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin enerji talebinin ekonomiyle paralel bir büyüme gösterdiğini fakat enerjideki dışa bağımlılığının ticaret açığı oluşturduğunu kaydetti.

Küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin ülkenin enerji faturasına ve dış finansman ihtiyacına doğrudan yansıdığına dikkati çeken Bilirgen, bunun Türk finansal varlıkları üzerinde ilave baskı oluşturduğunu aktardı.

Bilirgen, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve milli kaynaklara yönelmek üzere yoğun bir gündemi bulunduğunu ve önemli miktarda yatırım gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Sektör katılımcılarının yatırımlarını büyük ölçüde yurt içi ve yurt dışı piyasalardan yabancı para cinsinden borçlanarak hayata geçirdiklerini ifade eden Bilirgen, şunları kaydetti:

"Enerji sektörünün toplam bankacılık kredi hacmi içindeki payı 2010 başında yüzde 5’in altındayken, 2018 üçüncü çeyrekte yüzde 8’i aştı. Sektörün dış borcu ise 10,7 milyar dolardan 15,8 milyar dolar seviyesine çıktı. Buna karşın döviz kurlarındaki artışlar sonrasında, özellikle elektrik üreticisi firmalar üretim ve finansman maliyetleri arttı. Buna karşın, satış fiyatlarındaki artışların sınırlı kalması nedeniyle sektör zora girdi. Bu nedenle sektörün içinde bulunduğu zorlu finansal koşullar, Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün önemli bir sorunu haline geldi."

Bilirgen, hükümetin petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik arama çağrısının piyasada olumlu etki oluşturacağına dair güçlü kanaatler olduğunu da belirterek, "Dünyada doğal gazda, özellikle LNG lehine ciddi bir ticari eğilim mevcut. Otoriteler bu durumu, 'LNG furyası geliyor' şeklinde açıklıyor. Türkiye bu noktada hem depolama kabiliyeti, hem borudan kaynaklanan güçlü anlaşmaları çerçevesinde doğalgazda bölgesinin ‘kilit ülkesi’ olabilme şansına yönelik adımlar atabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Enerji Sektörel Bakış 2019 güneş enerjisi KPMG Türkiye LNG Rüzgar Enerjisi

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