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"Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecek"

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: (1) - "Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir" - "Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz" - "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkleri’ni yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin son dönemde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin ilk derin deniz sondaj gemileriyle ilk sondaj kuyularını kazdığını belirten Dönmez, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Dönmez, başlanan çalışmaların, Türkiye'nin enerjideki stratejik aklının bir ürünü olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerimiz, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikasının en somut örnekleri, Türkiye'nin kararlı duruşunun en net göstergesidir. Bu milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da var. Ve maalesef, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz'de çalıştıkça ve sonuca yaklaştıkça 'başarısızlık' için ellerini ovuşturanları görüyoruz. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, yapılanları görmezden gelmek, bir art niyetin sonucudur.

Ayrıca bizden zannettiğimiz ama bizim sevindiğimize üzülen, üzüldüğümüze de sevinenleri hayretle izliyoruz. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz."

Dönmez, Türkiye'nin, KKTC'nin her daim yanında olunacağını, orada yaşayanların hak ve menfaatlerin korunmasını görev addettiklerini bildirdi.

Doğu Akdeniz'de, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında, gerekse KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında aramalara devam edileceğini belirten Dönmez, "Bu aramalar, bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun da ifadesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkleri’ni yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız." diye konuştu.

(Sürecek)

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Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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