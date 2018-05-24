FİNANS

"Türkiye dünya denim modasına yön veriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Gelişmiş teknoloji ve çevre dostu üretimiyle Türkiye, dünya denim (kot) modasına yön veriyor. Denim sektörünün dünya tekstili içindeki payı yüzde 25-30. Türkiye ise dünya denim üretiminin yüzde 5'ini elinde tutuyor"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, gelişmiş teknoloji ve çevre dostu üretimiyle Türkiye'nin dünya denim (kot) modasına yön verdiğini belirtti.

UTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınar Taşdelen Engin, Fransa'nın başkenti Paris'te 23-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Denim Premiere Vision Paris Fuarı'nı değerlendirdi.

Engin, toplam 25 firmayla en büyük katılımın Türkiye'den gerçekleştiği fuara, UTİB'den de 19 firmanın iştirak ettiğini belirtti.

Türkiye'nin en fazla denim ihracatı yapan 3'üncü ülke olduğuna dikkati çeken Engin, şunları kaydetti:

"Gelişmiş teknoloji ve çevre dostu üretimiyle aynı zamanda Türkiye, dünya denim modasına yön veriyor. Denim sektörünün dünya tekstili içindeki payı yüzde 25-30. Türkiye ise dünya denim üretiminin yüzde 5'ini elinde tutuyor. Türkiye denim üretimde oldukça güçlü ve 200 ülkeye ihracat yapıyor. 2017 yılında toplam 368,8 milyon dolarlık denim kumaşı, 1 milyar 598 milyon dolarlık da denimden üretilmiş giysi ihracatı gerçekleştirdik."

- "Türkiye olarak fark yarattık"

Engin, 52 milyon dolarla en fazla denim kumaşı ihracatının Tunus'a yapıldığını, bunu 47,4 milyon dolarla Mısır, 40 milyon dolarla İtalya, 36,9 milyon dolarla Fas ve 33,8 milyon dolarla Bangladeş'in takip ettiğini kaydetti.

Denim giysi ihracatında ise ilk sırada 328,8 milyon dolarla İspanya'nın yer aldığını anlatan Engin, İspanya'yı 307,4 milyon dolar ihracatla Almanya, 266,3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 159,9 milyon dolarla Hollanda ve 113,2 milyon dolarla Danimarka'nın takip ettiğini belirtti.

Engin, sektörde tasarım odaklı inovasyon anlayışının hakim olduğuna değinerek, "Türkiye'nin denimdeki gelişmiş altyapısını, yetenekli iş gücünü, yeni teknolojilere kolayca uyum sağlayan ve küresel tüketici taleplerine kısa sürede cevap veren esnek yapısını, Denim Premiere Vision'da da hem ülke hem de firma standlarımızda gözler önüne serdik. Deyim yerindeyse geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye olarak bir fark yarattık." ifadelerini kullandı.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)
Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacakYerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denim Denim Premiere Vision Paris Fuarı moda Pınar Taşdelen Engin Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği

En Çok Okunan Haberler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.