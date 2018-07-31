Gül KABA-Gizem KARADAĞ- Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/ANKARA, KONYA, (DHA) - SON yıllarda buğday ithalatı fazla diye eleştirilen Türkiye onu alıp, işleyip dünyanın önemli ülkelerine un ihracatı yapıyor. Buna gelişen SİLO ağı da dahil olunca ürünlerdeki kayıplar azalarak ihracat arttı. Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknolojisi (ICC) Başkanı Prof. Dr. Hamit Köksel, “Türkiye, buğdayı ithal ediyor fakat ondan daha fazla un ihracatı yapıyor. 5 yılda un ihraç edilen ülke sayısı 160’a çıktı. Yani Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90’ına un ihraç etti" dedi. 'UN İHRACATI ARTINCA BUĞDAYI İTHAL ETMEYE BAŞLADIK' Türkiye buğdayın anavatanı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Köksel, "Aslında buğday üretiminde Türkiye kendine yetiyor. Ama ihracatımız artınca dışarıdan buğday alarak yapmaya başladık. Şuan da 2,5 milyon ton buğday alıyoruz. 2016’da satılan un sadece 3,5 milyon tondur. Dışarıdan aldığımız buğdayı kendi buğdayımızla karıştırarak, un yapıp onu da dünyanın farklı ülkelerine satıyoruz. Bu un sanayicilerimizin ne kadar becerikli olduğunu gösterir" diye konuştu.

'ŞU ANDA SIKINTIDA DEĞİLİZ' Türkiye'nin buğdayı dışarıdan aldığını fakat ondan daha fazla un ihracatı yaptığını belirten Prof. Dr. Köksel, "Türkiye’nin 5 yıl içerisinde unu ihraç ettiği ülke sayısı 160’a çıkmıştır. Dünya nüfusunun yüzde 90’ına buğday unu satabilmiştir. Un sanayicimiz çok rekabetçi ve tecrübeli olduğu için bununla birlikte yetenekleri, bilgileri ve teknolojileri iyi olduğu için dünyanın 160 ülkesine 5 yılda buğday unu satabildiler. Dışarıdan buğday alıyoruz ama ondan daha fazla unu dışarıya satabiliyoruz. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Şu anda sıkıntıda değiliz. Bilgi kirliliklerini de önleyerek, uzun vadede daha verimli, kaliteli, katma değeri yüksek un ve benzeri ürünler için uğraşmalıyız" ifadelerini kullandı. 'SİLOLAR ÜRÜNÜN ZAYİ OLMASINI ENGELLİYOR' Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, Türkiye'nin 2017 yılında 3 milyon 489 bin ton, 2018 yılının ilk 5 ayında ise 1 milyon 342 bin ton buğday unu ihracatı yaptığını söyledi. Menlik,"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) öncülüğünde yürütülen lisanslı depoculuk (SİLO) uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başlaması, bir yandan üreticinin elindeki tahılın daha iyi değerlenmesini sağlarken diğer yandan kötü depolama koşullarını önleyerek ürünün zayi olmasını engelliyor. Böylece Türkiye’de üretilen buğday daha yüksek oranlarda kaliteli una dönüştürüp, ihraç ediliyor" dedi.