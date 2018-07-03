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Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

2018 yılının ilk beş ayında Beymen’in yabancı turist cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 artarak, 81,2 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde yabancı turist cirolarının payı multibrand markalarda yüzde 92 artışla yüzde 15,8’e, monobrand butiklerde ise yüzde 91,7 artışla yüzde 37,7’ye yükseldi.

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

İSTANBUL, (DHA) - 2018 yılının ilk beş ayında Beymen’in yabancı turist cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 artarak, 81,2 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde yabancı turist cirolarının payı multibrand markalarda yüzde 92 artışla yüzde 15,8’e, monobrand butiklerde ise yüzde 91,7 artışla yüzde 37,7’ye yükseldi. Beymen'in CEO'su Elif Çapçı,Türkiye'nin yabancı turistlere yapılan satışlarda lüks pazarında hızla büyümeye devam ettiğini ve dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında olduğunu söyledi.

Beymen’den yapılan açıklamada, yabancı turistlere yapılan satışlardaki büyümenin yüzde 145 kozmetik, yüzde 107 erkek hazır giyim, yüzde 106 erkek ayakkabı, yüzde 100 erkek çanta, yüzde 90 kadın ayakkabı, yüzde 85 kadın aksesuar, yüzde 70 kadın hazır giyim, yüzde 65 kadın çanta ve yüzde 61 kadın aksesuar kategorilerinde gerçekleştiği belirtildi.

“TÜRKİYE, LÜKS PAZARINDA HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

Türkiye'nin yabancı turistlere yapılan satışlarda lüks pazarında hızla büyümeye devam ettiğini söyleyen Beymen Ceo’su Elif Çapçı, “Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. Buna paralel olarak yabancı turistlere yapılan satışlarla Beymen’in cirosundaki yükseliş de devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon lira ile toplam turist ciromuzda yüzde 65’lik bir büyüme gördük. Bu yılın ilk beş ayında ise Beymen’in yabancı turistlerden oluşan cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 arttı. Ciro sıralamasında Suudi Arabistan yüzde 14 ile ilk sırada yer alırken, onu Çin (yüzde 11), Kuveyt (yüzde 10) ve Katar (yüzde 9) takip ediyor” dedi.

“BEYMEN CLUB YABANCI TURİST CİROSU İLK BEŞ AYDA YÜZDE 116 BÜYÜDÜ”

Yabancı turistlerin multibrand markaların yanı sıra Beymen Private Label markalarına da büyük ilgi gösterdiğini belirten Çapçı, “2018 yılı ilk beş ayı yabancı turist satışlarında; Beymen Collection kadın hazır giyim kategorisinde yüzde 58, erkek hazır giyim kategorisinde ise yüzde 92 büyüme gösterirken, Beymen logolu çantada yüzde 136 ile ortalamanın üzerinde bir büyüme gerçekleşti. Yabancı turist cirosunda Beymen Club’da çok önemli bir artış gösterdi ve Beymen Club’ın yabancı turist cirosu 2018 yılının ilk beş ayında yüzde 116 büyüdü. Turist cirosu en yüksek Beymen Club mağazaları; İstinyepark, Zorlu, City’s ve Antalya Rixos” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasındaTürkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasındaTürkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

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