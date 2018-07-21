FİNANS

Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında!

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin bu alanda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktı." dedi.

Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında!

Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet ile ilgili ölçümleme çalışmaları içinde en çok bilinen ve takip edilen çalışmanın, BM tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi olduğunu söyledi.

İki yılda bir yapılan ölçümlemelerin 3 alt endeksin eşit ağırlıklı ortalaması ile hesaplandığını belirten Turhan, söz konusu üç alt endeksin "Çevrimiçi Hizmet Endeksi", “Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi" ve "İnsan Kaynağı Endeksi" olduğunu anlattı.

"HIZLI BİR YOL ALINDI"

Turhan, tüm alt endekslerde Türkiye'nin hızlı bir büyüme gösterdiğine işaret ederek, "Ülkemiz ölçeğinde e-Devlet çalışmaları yeni gelişen teknolojiler ve küresel yaklaşımlar yakından takip edilerek Haberleşme Genel Müdürlüğümüz tarafından '2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı' çerçevesinde yürütüldü. Bu noktada da hızlı bir yol alındı." diye konuştu.

Bakan Turhan, özellikle son 1,5 yılda, bürokrasinin azaltılması yol haritası kapsamında dijital hizmetlerin belirlenmesi, e-Devlet Kapısı'na entegrasyonu ve süreçlerin koordinasyonuna yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"BİN 600'ÜN ÜZERİNDE HİZMET E-DEVLET'TE"

Bu yıl sonuna kadar tüm dijital hizmetlerin e-Devlet Kapısı'ndan sunulması hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığına dikkati çeken Turhan, "Bu süreçte, 4 defa Bakanlar Kurulunda gerçekleşen ilerlemelere ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlıklarımızın, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve bilgi işlem başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın üst düzey temsilcilerinin katıldığı 25'e yakın koordinasyon toplantısı yapılmış, bin 600'ün üzerinde hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edilmiştir." diye konuştu.

"ÇEVRİMİÇİ HİZMETLERDE 6 YILDA 53 SIRA BİRDEN YÜKSELDİK"

Turhan, e-Devlet Stratejisi kapsamında hareket edilmesinin sonuçlarının BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde de görüldüğüne işaret ederek, endekse göre, Türkiye'nin e-Devlet konusunda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde, Türkiye'nin 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktığına dikkati çeken Turhan, "Ülkemiz 15 sıra birden yükseldi ve e-Devlet gelişmişlik seviyesi yüksek ülkeler arasında yer aldı. Çalışmada en büyük artış çevrimiçi hizmetler endeksinde oldu. Çevrimiçi Hizmetlerde ise 68'inci sıradan 29'uncu sıraya çıkarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2012'de söz konusu listede 80'inci sırada olduğunu anlatan Turhan, 2014 yılında 71, 2016 yılında ise 68'e çıkıldığını söyledi.

Çevrimiçi hizmetlerde ise 2012'de Türkiye'nin 82'nci sırada olduğunu belirten Turhan, "6 yılda bu noktada tam tamına 53 sıra birden yükselerek dünyanın ilk 29 ülkesi arasına girdik." değerlendirmesinde bulundu.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet Cahit Turhan ulaştırma ve altyapı bakanı

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