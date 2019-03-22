"Türkiye e-ihracat hacmini hızlı artıracak potansiyele sahip"

İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Ülkemiz, 831 milyar dolarlık e-ticaret hacmine sahip Asya ile 346 milyar dolarlık Avrupa arasında yer almaktadır. Buradaki konumumuzdan dolayı yeni bir merkez olarak e-ihracat hacmini çok hızlı bir şekilde arttırabilecek potansiyele sahip." dedi.

Zandar, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen basın toplantısında, 25 Mart'ta gerçekleştirilecek "e-İhracat Zirvesi"ni, her yıl ortalama yüzde 25 büyüyen uluslararası e-ticaret karşısında Türk üreticileri için fırsat alanı olarak gördüklerini ifade etti.

2014 yılında 1,3 trilyon dolar olan e-ticaret hacminin geçen sene 2,8 trilyon dolara ulaştığına dikkati çeken Zandar, "Dünyadaki ticaret hızla e-ticarete yönüne kayıyor. Bu rakamın 2019 yılı sonunda 3,5 trilyon doları aşması ve 2021'de ise 5 trilyon dolara yaklaşacağı öngörülüyor." diye konuştu.

Egeli üreticilerin, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin teşvikiyle e-ihracat sitelerine üye olduğunu vurgulayan Zandar, Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli yakalaması gerektiğine işaret etti.