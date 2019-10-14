"Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" Gaziantep'ten başlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmesi ve bu sayede ülkenin küresel arenada rekabet edebilmesi, dijitalleşen işletmelerin online dünyada sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlaması için oluşturulan “Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesinin ilk imzaları, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir tarafından atıldı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanı Tuncay Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, bu imzayla Türkiye'de 26 ilde oluşturulacak e-ticaret ve e-ihracat merkezlerinin ilkinin Gaziantep’te kurulacağını belirterek Gaziantep’in her alanda olduğu gibi dijitalleşmede de öncü olacağını ifade etti.

Dünyanın çok önemli ve hızla gerçekleşen bir dönüşüm içinde olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünya bir dijital dönüşüm, adeta dijital bir devrim yaşıyor. Bu dönüşüme kundaktaki bebek de 80 yaşındaki dedemiz, ninemiz de istese de istemese de dahil oluyor. Herkes bu dijital dönüşümle iç içe yaşıyor. Haliyle ticari hayat da bu dönüşümden nasibini alıyor, almak da zorunda. Bu değişime ayak uyduramayanlar maalesef çok geride kalacak. KOBİ’lerimizi böyle bir gelişimden, değişimden bağımsız düşünmemiz mümkün değil. KOBİ’ler eğer rekabet edebilmek, piyasada tutunarak geleceğin dünyasına hazırlanmak istiyorsa, dijitalleşme ile yaşanan bu hızlı dönüşüme ayak uydurmak, bu sürece dahil olmak zorunda. Biz de bu süreçte üyelerimize destek olmak için bu iş birliğine imza atarak, Türkiye e-ticaret ve e-ihracat merkezlerinin ilkini odamız bünyesinde hizmete açıyoruz. Proje kapsamında üyelerimiz yazılım ve kurulum hizmetlerinden sosyal iletişim mentorluğuna, mobil ticaret alt yapısı ve online itibar yönetimine kadar birçok hizmet için ücretsiz destek alabilecekler."