FİNANS

"Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" Gaziantep'ten başlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük edilmesi, dijitalleşen işletmelerin dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlanması için oluşturulan “Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesinin ilk imzaları Gaziantep'te atıldı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmesi ve bu sayede ülkenin küresel arenada rekabet edebilmesi, dijitalleşen işletmelerin online dünyada sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlaması için oluşturulan “Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesinin ilk imzaları, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir tarafından atıldı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanı Tuncay Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, bu imzayla Türkiye'de 26 ilde oluşturulacak e-ticaret ve e-ihracat merkezlerinin ilkinin Gaziantep’te kurulacağını belirterek Gaziantep’in her alanda olduğu gibi dijitalleşmede de öncü olacağını ifade etti.

Dünyanın çok önemli ve hızla gerçekleşen bir dönüşüm içinde olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünya bir dijital dönüşüm, adeta dijital bir devrim yaşıyor. Bu dönüşüme kundaktaki bebek de 80 yaşındaki dedemiz, ninemiz de istese de istemese de dahil oluyor. Herkes bu dijital dönüşümle iç içe yaşıyor. Haliyle ticari hayat da bu dönüşümden nasibini alıyor, almak da zorunda. Bu değişime ayak uyduramayanlar maalesef çok geride kalacak. KOBİ’lerimizi böyle bir gelişimden, değişimden bağımsız düşünmemiz mümkün değil. KOBİ’ler eğer rekabet edebilmek, piyasada tutunarak geleceğin dünyasına hazırlanmak istiyorsa, dijitalleşme ile yaşanan bu hızlı dönüşüme ayak uydurmak, bu sürece dahil olmak zorunda. Biz de bu süreçte üyelerimize destek olmak için bu iş birliğine imza atarak, Türkiye e-ticaret ve e-ihracat merkezlerinin ilkini odamız bünyesinde hizmete açıyoruz. Proje kapsamında üyelerimiz yazılım ve kurulum hizmetlerinden sosyal iletişim mentorluğuna, mobil ticaret alt yapısı ve online itibar yönetimine kadar birçok hizmet için ücretsiz destek alabilecekler."

TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ise proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Dünya çapında e-ticaret dahil perakende satışlarının, 2018 yılı sonunda 30 trilyon dolara yaklaştığı hesaplanırken, e-ticaret sektörüne her yıl bu rakamdan yaklaşık yüzde 1 oranında pay düşüyor. Perakende e-ticaret satışları 2018 sonunda tüm dünyada 3,1 trilyon doları buldu. Bu oran toplam perakende satışlarının yüzde 10,1’ini oluşturuyor. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2011 yılında yüzde 3,6, 2016 yılında da yüzde 8,7 idi. 2021 yılına kadar bu oran yıllık yüzde 16 artması ve 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Bu durum KOBİ’leri dijitalle yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor."

Türkiye'deki firmalar için, bilgi eksikliğinden doğan korkular ve yüksek maliyetlerin dijital dünyada var olmayı çok zorlaştırdığını dile getiren Özdemir, "Gelişmiş pazarda ülke olarak geride kalmamızın ve ilerleme süreçlerinin bu denli yavaş olmasının altında yatan sebep budur. Özellikle firmaların dijitalleşme süreçlerinde kendilerini yalnız hissetmeleri bu alanda işin ehli firma veya STK’lardan başlangıçta destek almaları çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep GTO

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