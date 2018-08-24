"Türkiye ekonomik patlama için altyapıyı geliştirmeli"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Çin'in telekomünikasyon şirketi ZTE'nin Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Li Ming, Türkiye'nin, ekonomik merkez ve dinamik oluşu ile genç nüfusu dolayısıyla yatırım yapılması gereken bir ülke olduğunu belirterek, "Hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin ekonomik patlama yapması için özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekomünikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesi gerekir." dedi.

Li, "CEO Söyleşileri" kapsamında, AA muhabirine, Türkiye ve ekonomisi ile ZTE'nin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye toplumunu, kültürü dolayısıyla "kalbi açık bir toplum" olarak tanımlayan Li, Türklerin, kendilerine tahmin ettiklerinden daha cana yakın davrandığını söyledi. Li, Türkiye'nin coğrafi konumuna işaret ederek, bundan hem görsel hem de jeopolitik olarak etkilendiklerini, batı ve doğu arasında köprü olma özelliğinin kültürel olarak işlendiğini ifade etti.

ZTE'nin global ve halka açık bir şirket olduğunu dile getiren Li, geçen sene Türkiye'nin en büyük bilgi teknolojileri şirketlerinden Netaş'ın bir kısım hissesini satın aldıklarını anımsattı. Li, "Lokal olarak Türkiye'yi güçlendirme görevlerini yerine getiriyoruz. Teknoloji ve servis hizmetlerinin verilmesi bakımından yatırımlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.