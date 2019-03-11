Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

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İstanbul, 11 Mart (DHA) - İstanbul, 11 Mart (DHA) - Türkiye'de, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3.0 küçüldü ve yılın tamamında bir önceki yıla göre yüzde 2.6 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında GSYH’yi oluşturan faktörler incelendiğinde;

- tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1.3,

- sanayi sektörü yüzde 1.1 artarken,

- inşaat sektörü yüzde 1.9 azaldı.

TÜİK’e göre, GSYH 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.0 azaldı. Aynı dönemde üretim yöntemiyle GSYH tahmini, cari fiyatlarla yüzde 13.4 artışla 1 trilyon 10 milyar 114 milyon lira oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH de bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.4 azaldı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.1 arttı ve hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 57.6 oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2018 yılında yüzde 14.4 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29.7 oldu.

Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 7.5 artarken, aynı dönemde ithalat yüzde 7,9 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10.6 artarken ithalatı ise yüzde 24.4 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2018 yılında yüzde 18.6 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 18.7 yükseldi ve işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 31.1 düzeyinden 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 31.2’ye yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 53.9'dan yüzde 51.3'e düştü. (Tablo)



