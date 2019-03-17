AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin, ekonomisi çok güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Kaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin yerel seçimlerden sonra kötüye gideceğine yönelik bazı yorumların yapıldığını belirtti.

2018 yılı ilk 6 ayına bakıldığında Türkiye'nin büyüme rakamlarının ilk çeyrekte yüzde 7,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 5,3 olduğunu anımsatan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önlenemez büyümesine karşı üçüncü çeyrekte ekonomiye çok ciddi saldırılar yapıldı. Özellikle 10 Ağustos gecesi ve sonrasındaki manipülasyonları herkes gördü. Türkiye, ekonomisi çok güçlü bir ülke. Evet, bizim bazı sıkıntılarımız var, yok diyemeyiz ama 2018'de biz her halükarda yüzde 2,6 büyüdük. Son çeyrekte küçülme olabilir çünkü bu çok büyük bir saldırıydı."

- "Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam ediyoruz"

Bazı odakların, yerel seçimler sonrası Türkiye ekonomisinin kaosa sürükleneceği yönünde iddialarda bulunduğunu ifade eden Kaan, şöyle devam etti: