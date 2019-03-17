FİNANS

"Türkiye, ekonomisi çok güçlü bir ülke"

FİNANS HABERLERİ  | 17.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Türkiye'nin önlenemez büyümesine karşı üçüncü çeyrekte ekonomiye çok ciddi saldırılar yapıldı. Özellikle 10 Ağustos gecesi ve sonrasındaki manipülasyonları herkes gördü. Türkiye, ekonomisi çok güçlü bir ülke" - "Türkiye bunları daha önce de yaşadı. 1994'te, 1997'de, 2001'de, 2008'de ve dünya krizi varken bile Türkiye'de bunları rahatlıkla atlattık. Bunu da atlatacağız. O yüzden seçim sonrası için Türkiye'deki iş adamlarımıza ve halkımıza seslenmek istiyorum; kesinlikle 'kaos' gibi bir şey düşünmesinler. Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam ediyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin, ekonomisi çok güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Kaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin yerel seçimlerden sonra kötüye gideceğine yönelik bazı yorumların yapıldığını belirtti.

2018 yılı ilk 6 ayına bakıldığında Türkiye'nin büyüme rakamlarının ilk çeyrekte yüzde 7,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 5,3 olduğunu anımsatan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önlenemez büyümesine karşı üçüncü çeyrekte ekonomiye çok ciddi saldırılar yapıldı. Özellikle 10 Ağustos gecesi ve sonrasındaki manipülasyonları herkes gördü. Türkiye, ekonomisi çok güçlü bir ülke. Evet, bizim bazı sıkıntılarımız var, yok diyemeyiz ama 2018'de biz her halükarda yüzde 2,6 büyüdük. Son çeyrekte küçülme olabilir çünkü bu çok büyük bir saldırıydı."

- "Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam ediyoruz"

Bazı odakların, yerel seçimler sonrası Türkiye ekonomisinin kaosa sürükleneceği yönünde iddialarda bulunduğunu ifade eden Kaan, şöyle devam etti:

"Türkiye bunları daha önce de yaşadı. 1994'te, 1997'de, 2001'de, 2008'de ve dünya krizi varken bile Türkiye'de bunları rahatlıkla atlattık. Bunu da atlatacağız. O yüzden seçim sonrası için Türkiye'deki iş adamlarımıza ve halkımıza seslenmek istiyorum; kesinlikle 'kaos' gibi bir şey düşünmesinler. Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam ediyoruz. Yine her gün istihdamın artmasıyla ilgili açıklamalar yapıyoruz. O yüzden bu tür, Türkiye ekonomisinde 'kaos' olacak sözlerine kimse inanmasın. İş dünyasına ve iktidarlarına güvensinler, çalışsınlar."

- Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Kaan, Yeni Zelanda'da iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısının dünya tarihine geçecek vahim bir olay olduğunun altını çizdi.

MÜSİAD olarak bu hunharca eylemi şiddetle kınadıklarını dile getiren Kaan, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete ve insanlık düşmanı insana da buradan lanet ediyoruz. Dünyanın ne kadar evrensel hukuku varsa hepsini yıkacak vaziyetteki bu tür hareketlerin artık son bulmasını istiyoruz. Buna çanak tutan dünya liderlerine seslenmek istiyorum. Amerika, Fransa, Almanya, Avusturya ve İsveç, neredesiniz? Niye bu tür olaylara karşı refleksleriniz zayıf oluyor? Müslümanlara gelince mi oluyor? Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu tür ırkçı zihniyete sahip hastalıklı kişilerin bir yere konulup tedavi edilmesi lazım. Bu sadist ve ırkçı kişinin Türklere ve Cumhurbaşkanımıza karşı söylemlerini de kesinlikle kabul etmiyor, kınıyor ve lanetliyoruz."

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!İnsan hiç mi yaşlanmaz?Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!
Economist'ten kritik Türkiye yazısı! Economist'ten kritik Türkiye yazısı!
Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildiBakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman kaan guclu kaos Müsiad terör saldırısı ulke Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

Milyonlarca ev hanımına iş müjdesi!

Milyonlarca ev hanımına iş müjdesi!

Canlı yayında duyurdu: 8 bni personel alınacak

Canlı yayında duyurdu: 8 bni personel alınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Economist: Türkiye, S-400'ler yüzünden bu yıl da ABD yaptırımlarına maruz kalma riskiyle yüz yüze

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

CCI / Başarır: Kadınlar bir arada olduğunda güçleri artacak

CCI / Başarır: Kadınlar bir arada olduğunda güçleri artacak

Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi

Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi

Takeda Türkiye’nin genel müdürü Şeyda Atadan Memiş oldu

Takeda Türkiye’nin genel müdürü Şeyda Atadan Memiş oldu

EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.