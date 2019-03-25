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"Türkiye ekonomisi daha da büyüyecektir"

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: - "Seçimden sonraki süreçte 4,5 yıl seçimin olmadığı bir evreye giriyoruz. Seçimden sonra kolları sıyırıp, çok daha güçlü yeni adımlar atarak, Türkiye ekonomisini olması gereken noktalara hep birlikte taşıyacağız. Bunu, hükümet, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve çalışanlarıyla yapacağız" - "Türkiye ekonomisi; güçlü kamu maliyesi, güçlü bankacılığı, genç nüfusu, iletişim ve ulaştırma altyapısıyla, sahip olduğu global lokasyon avantajıyla önümüzdeki süreçte daha fazla yatırım çekecektir. Bu yatırımlar geldikçe Türkiye ekonomisi daha da büyüyecektir"

NEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisi; güçlü kamu maliyesi, güçlü bankacılığı, genç nüfusu, iletişim ve ulaştırma altyapısıyla, sahip olduğu global lokasyon avantajıyla önümüzdeki süreçte daha fazla yatırım çekecektir. Bu yatırımlar geldikçe Türkiye ekonomisi daha da büyüyecektir." dedi.

Nevşehir Valiliğini ziyaret eden ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ağbal, Vali İlhami Aktaş'tan kent hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katılan Ağbal, burada iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ağbal, toplantıda yaptığı konuşmada, son 17 yılda Türkiye'nin milli gelirinde önemli oranda artışlar olduğunu, milletin refah seviyesinin geçmiş yıllara kıyasla yükseldiğini belirtti.

Ülke ekonomisinin gelecek süreçte olağanüstü seviyede olumlu bir yöne doğru ilerlediğini aktaran Ağbal, "Türkiye 17 yılda milli gelirini üçe katladı. İnsanımızın refahı önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar arttı. Bugün Türkiye ekonomisi geldiği nokta itibarıyla olağanüstü yeni bir evreye doğru da ilerliyor. Bunu yaparken özel sektör olarak sizlerin bizlere olan güveni her şeyin üzerinde. Peş peşe açılan fabrikalar, yapılan yatırımlar bir taraftan istihdamı bir taraftan ülkemizin üretimini artırdı." diye konuştu.

Türkiye'nin en güçlü olduğu yönlerinden ikisinin kamu ekonomisi ve bankacılık sitemi olduğunu vurgulayan Ağbal, çeşitli avantajları içinde barındıran Türkiye'nin gelecek süreçte daha fazla yatırımcı çekeceğine inandığını, bunun da ekonominin büyümesini ve istihdamın artmasını sağlayacağını dile getirdi.

Altyapı, ulaştırma, sağlık ve eğitimde milletin takdir ettiği işler yaptıklarını anlatan Ağbal, "Bu dönemde ekonomide yakalamış olduğumuz olağanüstü büyüme ve gelişmeyi bize özel sektörümüz yaptı. Hükümet olarak biz, milletten aldığımız sorumluluğun bilincinde özel sektörün önünü açtık, yatırımların önünü açıp, yatırımcı güvenini sağladık, Türkiye'yi dışa açtık, AB yolunda çok önemli mesafeleri birlikte kaydettik. İçeride oluşturduğumuz bu uyum özel sektör yatırımlarını adeta patlattı." ifadelerini kullandı.

- "İstihdamda hızlı bir ivme yakalayacağız"

Ağbal, şöyle devam etti:

"Seçimden sonraki süreçte 4,5 yıl seçimin olmadığı bir evreye giriyoruz. Seçimden sonra kolları sıyırıp, çok daha güçlü yeni adımlar atarak, Türkiye ekonomisini olması gereken noktalara hep birlikte taşıyacağız. Bunu, hükümet, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve çalışanlarıyla yapacağız. Bir süredir küresel ekonomide yepyeni bir döneme geçmenin sancılarını yaşıyoruz. Özellikle gelişmekte olan pazarlara ve ülkelere dönük olumsuz bir algının oluştuğu bir dönemden geçiyoruz. Ben yürekten inanıyorum ki Türkiye bu sınavdan da büyük bir başarıyla çıkacaktır. Bizim en güçlü olduğumuz özelliklerimizden birisi kamu maliyesinin güçlü olması. Biz, 17 yıldır ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Bütçe açıklarını sürdürülebilir seviyede tutmanın gayreti içinde olduk. Bankacılık sitemimiz de en fazla iftihar ettiğimiz yönlerimizin bir tanesi. İçinde bulunduğumuz süreçte Türk bankacılık siteminin daha güçlü olması için her türlü gereken adım atılacaktır. Türkiye ekonomisi; güçlü kamu maliyesi, güçlü bankacılığı, genç nüfusu, iletişim ve ulaştırma altyapısıyla, sahip olduğu global lokasyon avantajıyla önümüzdeki süreçte daha fazla yatırım çekecektir. Bu yatırımlar geldikçe Türkiye ekonomisi daha da büyüyecektir. İstihdam noktasında da inanıyorum ki gelecek aylardan itibaren çok hızlı bir şekilde ivmeyi yakalayacağız."

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Nevşehir

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