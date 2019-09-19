"Türkiye ekonomisi etkileyici bir şekilde direnç gösterdi"

LONDRA (AA) – Fitch Ratings’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti.

Fitch Ratings’in Londra’da düzenlenen Küresel Konferansında konuşan Ed Parker, “Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Parker, Türkiye'de genel ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ederek, “Türkiye’de bazı temeller halen son derece güçlü; kamu bilançosu, düşük kamu borcu gibi. Özel bankalar görece iyi durumda. Özel sektör esnek ve dinamik . Ayrıca Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi.” dedi.

Türkiye’nin cari açık ve enflasyon verilerini de değerlendiren Parker, “60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazla veriliyor. Ayrıca bunu finanse etmeleri için gereken sermaye akışını çekmekte hiç zorluk yaşamadılar. Geçen sene bu zamanlarda bu konuda şüpheler vardı. Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor.” ifadelerini kullandı.