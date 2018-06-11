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Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 büyüdü.

Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)

(Ayrıntılar ve tablo eklendi)
İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21.9 artarak 792 milyar 691 milyon liraya çıktı.
TÜİK verilerine göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak;
- tarım sektörünün katma değeri yüzde 4.6 arttı,
- sanayi sektörü yüzde 8.8 arttı,
- inşaat sektörü yüzde 6.9 arttı.
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10 arttı.
TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
GSYH, 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; yüzde 7.4 arttı ve cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 21.9 artarak 792 milyar 691 milyon lira oldu.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.9 arttı, GSYH ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.85 geriledi.
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2017 yılında yüzde 11 arttı.
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı.
Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 18.7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9.7 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.5, ithalatı ise yüzde 15.6 arttı.
İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18.7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22.8 arttı.
İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38.8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde yüzde 37.8 oldu.
Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44.1'ten yüzde 44.4'e yükseldi. (Tablo)

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