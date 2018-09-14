FİNANS

"Türkiye ekonomisi mükemmel"

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

BNP Paribas’ın Başkanı Jean Lemierre: - "(TCMB’nin faiz kararı) Türkiye cesur, ciddi ve son derece önemli bir karar aldı” - "Türkiye'nin tepki vermesi gerekiyor ve o tepkiyi verdi. Para biriminin giderek daha fazla zayıfladığı bir zamanda doğru tedbirleri aldıklarını düşünüyorum" - "(BNP olarak Türkiye'den çıkmayı değerlendiriyor musunuz?) Hayır, neden? Türkiye mükemmel bir ülke. Türkiye ekonomisi mükemmel. Çalışkanlar, ihracat yapıyorlar. Nasıl iş yapılması gerektiğini biliyorlar"

LONDRA (AA) - Uluslararası Fransız bankacılık grubu BNP Paribas'ın Başkanı Jean Lemierre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "Türkiye cesur, ciddi ve son derece önemli bir karar aldı." dedi.

Singapur Zirvesi'nde CNBC televizyonuna TCMB'nin faiz kararı değerlendiren Lemierre, "Türkiye cesur, ciddi ve son derece önemli bir karar aldı." ifadesini kullandı.

Lemierre, bankanın Türkiye'den çıkmayı değerlendirip değerlendirmediği yönündeki soruya ise, "Hayır, neden? Türkiye mükemmel bir ülke. Türkiye ekonomisi mükemmel. Çalışkanlar, ihracat yapıyorlar. Nasıl iş yapılması gerektiğini biliyorlar." şeklinde cevap verdi.

Türkiye'nin son dönemde bazı zorluklarla karşılaştığını anlatan Lemierre, "Eminim ki bu zorluklarla nasıl mücadele edileceğini biliyorlar. Türkiye'nin tepki vermesi gerekiyor ve o tepkiyi verdi. Para biriminin giderek daha fazla zayıfladığı bir zamanda doğru tedbirleri aldıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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ekonomi Londra para birimi tedbir türkiye

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