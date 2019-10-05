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"Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir"

FİNANS HABERLERİ  | 05.10.2019 21:52 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Türkiye ekonomisi bugün dengelenme sürecinde. Yılın başındaki negatif büyüme beklentilerine rağmen yıl sonunda inşallah pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir" - "Önümüzdeki süreçte alt seviyelere ineceğine inandığımız faiz oranları, yatırımlara olumlu yansıyacaktır. Bu da küçülmeyi durduracak ve yılın son çeyreğinden itibaren yeniden pozitif büyüme sürecine girilecektir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye ekonomisi bugün dengelenme sürecinde. Yılın başındaki negatif büyüme beklentilerine rağmen yıl sonunda inşallah pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir." dedi.

Kaan, MÜSİAD Adıyaman Şubesinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, derneğin yolculuğunu bir bayrak yarışı olarak tanımladıklarını söyledi.

Bundan 30 yıl önce başlayan yolculuğun bu kadar uzun ve sağlam temeller üzerinde sürmesinde bu anlayışın rolünün büyük olduğunu belirten Kaan, "2012'de açmış olduğumuz Adıyaman şubemizde bir bayrak değişimine şahit olduk. Göreve gelmiş olan kardeşimizin bir önceki dönemin çalışmalarına katkı sunarak, ülkemiz için başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Görevini teslim eden Şerif Yıldırım'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İş hayatında da başarılar diliyorum." diye konuştu.

İş insanlarına seslenen Kaan, yatırımların Adıyaman ve çevre illere yapılmasını ve bu şekilde bölge ekonomisine katkı sunulmasını istediklerini ifade etti.

Kaan, Adıyaman ekonomisine bakıldığında memnun edici bir tabloyla karşılaşılmadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Adıyaman 2018'de en çok ihracat yapan iller listesinde 55'inci sırada yer alıyor. 2015'te 542 milyon dolara ulaşan ihracatta son yıllarda gerileme yaşanıyor. 2018 yılında toplam 56 ülkeye yapılan ihracat, önceki yıla göre yüzde 40'a yakın azalarak 76 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalatta da benzer bir durum gözleniyor. Toplam ithalat 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 53 azalarak 42 milyon dolar düzeyine gerilemiştir. Biz 'bu tabloyu değiştirmek mümkün.' diyoruz. Önümüzde bir realite var fakat bu süreçten nasıl çıkacağımızın pusulası da yine bizlerin elinde. Cesur olacağız, yatırımdan ve ticari faaliyetlerimizi çeşitlendirmekten korkmayacağız."

- "Faiz oranları yatırımlara olumlu yansıyacaktır"

Geçen yıl Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından piyasalarda önemli bir durgunluk yaşandığını ifade eden Kaan, ekonomi yönetiminin doğru hamleleriyle bu sürecin hızlıca aşıldığını söyledi. Böylece Türkiye ekonomisi için yepyeni bir hikayenin tohumlarının atıldığını belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi bugün dengelenme sürecinde. Yılın başındaki negatif büyüme beklentilerine rağmen yıl sonunda inşallah pozitif büyümeye doğru ilerlemekte. Geldiğimiz noktada önceki yılın aynı döneminde 33 milyar dolar olan cari açığın bu yılın ocak-temmuz döneminde 1,7 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Ayrıca, ihracatın yılın 9 ayında 111 milyar dolar düzeyine ulaşmasıyla, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84'e ulaşmıştır. Yine bu süreçte politika faizi, gelen indirim kararlarıyla yüzde 16,5'e çekilirken, enflasyon oranı da eylül ayı itibarıyla yüzde 9,25'e kadar geriledi. Yılın ikinci çeyreğinde yatırımların yıllık bazda yüzde 23 daralmasıyla ekonomimiz ivme kaybetti fakat önümüzdeki süreçte alt seviyelere ineceğine inandığımız faiz oranları yatırımlara olumlu yansıyacaktır. Bu da küçülmeyi durduracak ve yılın son çeyreğinden itibaren yeniden pozitif büyüme sürecine girilecektir. "

Kaan, konuşmasının ardından MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanlığına seçilen Sait Göksu'ya plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman kaan Genel kurul Müsiad toplantı

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