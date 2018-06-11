"Türkiye ekonomisi, takdire şayan bir gelişme gösterdi"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin bir kez daha takdire şayan bir gelişme gösterdiğini belirtti.
Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Türkiye ekonomisinin 2017 yılı geneline yayılan güçlü büyüme performansını, bu yıla da taşımayı başardığını vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:
"Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, böylece OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada yer alırken, G20 ülkeleri arasında ise yüzde 7,7 oranında büyüyen Hindistan’dan sonra 2'nci sırada yer almıştır. ABD'nin yüzde 2,8, Avrupa bölgesinin yüzde 2,5, Almanya'nın yüzde 2,3, Endonezya’nın yüzde 5,1 ve Çin’in yüzde 6,8 büyüdüğü bu dönemde, Türkiye ekonomisi, bir kez daha takdire şayan bir gelişme gösterdi."
Kaan, büyümenin kompozisyonuna bakıldığında, iç talebin ekonominin lokomotifi olma niteliğini sürdürdüğünü vurguladı.
Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 gelişim kaydeden hanehalkı tüketiminin, büyümeye en büyük katkıyı veren değişken olduğunu belirten Kaan, "Bununla birlikte bu dönemde, yatırım tarafından da güçlü sinyaller gelmeye devam etmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artış kaydeden toplam yatırımlar, reel sektörün Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin sürdüğüne işaret etmesi bakımından çok önemlidir. Ayrıca, yalnızca yüzde 12,3 artış kaydeden inşaat yatırımları değil, aynı zamanda yüzde 7 gibi güçlü bir oranda genişleyen makine ve teçhizat yatırımları da ekonomide çarkların dönmeye devam ettiğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.
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- "İthalatı daha makul düzeylere çekecek politikalara hız verilmeli"
Abdurrahman Kaan, ihracat performansında gözlenen rekor artışlara rağmen ithalatın ihracattan daha hızlı bir şekilde artış kaydetmesinin, net dış talebe olumsuz yansıdığını aktardı.
Bu dönemde, mal ve hizmet ihracatında gözlenen 0,5 puanlık artışa karşılık ithalatın 15,6 puan artmasının büyümeyi negatif etkileyen faktörlerin başında yer aldığına işaret eden Kaan, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda, ihracatçımızı teşvik edecek ve yüksek oranlı aramalı ithalatımızı daha makul düzeylere çekecek olan politikalara hız verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Yüzde 7,4 gibi güçlü büyüme oranları, Türkiye ekonomisi için kalıcı bir seviye olmalıdır. Son yıllarda kendisine yöneltilen her türlü tehdit ve saldırıya karşın ekonomimizin göstermiş olduğu bu performans, daha üst büyüme oranları için birer umut kaynağı olmaktadır. 24 Haziran seçimleri sonrasında siyasi belirsizliğin ortadan kalkacak olması, yeni ekonomi yönetimince atılacak adımlar ve yapılacak reformlar neticesinde 2018 yılı için OVP’de hedeflenen yüzde 5,5’lik büyüme hedefini aşacağımıza inanıyoruz"
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