MALATYA/KAHRAMANMARAŞ/GAZİANTEP (AA) - Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vatandaşlar, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösterdi.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki göstermek amacıyla OSB Müdürlüğü önünde "Zaman Üretim, İstihdam ve Birlik Zamanı" yazılı pankart açtı.

2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Çınar, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin büyümesini, güçlenmesini istemeyenler olduğunu söyledi.

Çınar, hayata geçirilen devasa projeleri çekemeyen emperyalist güçlerin, darbeyle yapamadıklarını ekonomik kuşatmayla yapabileceklerini sandıklarını ancak amaçlarına ulaşamayacaklarını kaydetti.

Türkiye'ye karşı girişilen düşmanca tutum, davranış ve kararlara karşı birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini ve bu kararlılığı tüm dünyaya göstereceklerini belirten Çınar, şöyle devam etti:

"Bu direnişimizle ülkemizin daha güçlü bir noktaya geleceğinden en ufak bir kuşkumuz yoktur. 2. Organize Sanayi Bölgesindeki iş adamları olarak, üreten, istihdam yaratan ekonomiye can veren bizler, binlerce kişilik istihdamla canla başla çalışıp ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağımızı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizle tam bağımsız bir Türkiye için gayret edeceğimizi ifade ederken, üretecek, direnecek ve hep birlikte kazanacağız. Ferasetli olup dimdik durarak yolumuza devam edeceğiz. Biz sanayiciler olarak diyoruz ki ağaç dalında duran kuş, dalın kırılmasından korkmaz. Onun güvendiği ağacın dalı değil kendi kanatlarıdır. Bizler de Amerika'ya güvenip yola çıkmadık, bizler devletimize ve milletimize güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz."