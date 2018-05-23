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"Türkiye ekonomisinin gücü ve halkının basireti bu tür manipülasyonları aşacak güçtedir"

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, seçim kararının alınmasından sonra Türk Lirası'nın, yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinin arkasında Türkiye'ye yönelik bir operasyonun olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yumuşak, " Buna benzer müdahalelerin seçime kadar hatta bir ölçüde seçimden sonra da devam edebileceği ihtimaline karşılık tutarlı ve sürdürülebilir politikalar tercih edilmelidir. Şüphesiz döviz kurlarındaki artışın kısa ve orta vadede bazı etkileri olacaktır ancak Türkiye ekonomisinin ve halkının gücü ve basireti bu tür manipülasyonları aşacak güçtedir" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumaşak'tan döviz kurlarındaki yükselişle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yumuşak, "Türk Lirası'nın özellikle seçim kararının alınmasından sonra yabancı paralar karşısında hızla değer kaybetmesinin arkasında Türkiye’ye yönelik bir operasyonun olduğu aşikârdır" dedi. Yumuşak, bu operasyonla hem faiz oranlarının artırılması için TC Merkez Bankası üzerinde hem de seçmenler üzerinde baskı kurularak; Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarının bozulmaya çalışıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Yumuşak şöyle konuştu:

"BU ARTIŞLARI İKTİSADİ GEREKÇELERLE İZAH EDEBİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"Dış ekonomik konjonktür ile Türkiye’nin cari açık nedeniyle ortaya çıkan sermaye ihtiyacının bunda etkisi olmakla birlikte döviz kurunun son bir ayda yüzde 20 civarındaki artışını iktisadi gerekçelerle izah edebilmek mümkün değildir. Bu süreçte tüm ekonomik birimler soğukkanlı davranmalı ve ekonomi yönetimi ilgili kesimlerle iletişim kanalları açık tutmalıdır. Zira buna benzer müdahalelerin seçime kadar hatta bir ölçüde seçimden sonra da devam edebileceği ihtimaline karşılık tutarlı ve sürdürülebilir politikalar tercih edilmelidir. Şüphesiz döviz kurlarındaki artışın kısa ve orta vadede bazı etkileri olacaktır ancak Türkiye ekonomisinin ve halkının gücü ve basireti bu tür manipülasyonları aşacak güçtedir."

(FOTOĞRAF)

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