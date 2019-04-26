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"Türkiye ekonomisinin lokomotifi tekstildir"

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant: - "Türkiye, dünyada karbon elyafı üreten 6 ülkeden biri. Bu nedenle de çok önemli bir konumda. Ayrıca teknik polyesterde ve teknik naylonda da dünyanın en önemli üreticileri ülkemizde bulunuyor. Bu yüzden Türkiye ekonomisinin lokomotifi tekstildir" - "Ülkemiz bir tekstil ülkesidir ve tekstilde oldukça güçlü bir konumdayız. Dünyada rekabet edebileceğimiz, marka olabileceğimiz yegane sektörümüz tekstildir. Ülkemiz tekstil ülkesidir, teknik tekstillerle de inovatif tekstillerle de adından söz ettirmeye devam etmektedir"

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, ''Türkiye, dünyada karbon elyafı üreten 6 ülkeden biri. Bu nedenle de çok önemli bir konumda. Ayrıca teknik polyesterde ve teknik naylonda da dünyanın en önemli üreticileri ülkemizde bulunuyor. Bu yüzden ülkemizin ekonomisinin lokomotifi tekstildir." dedi.

Nalbant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün Türkiye'de en önemli üretim sektörü olduğunu söyledi.

Gerek büyüklük gerek istihdam anlamında ülkedeki tekstil sektörünün dünya genelinde de büyük bir yere sahip olduğunu belirten Nalbant, ''Tekstil sektörü, yıllık 30 milyar dolara yakın ihracatı, bu ihracatı yapmak için sadece 15 milyar dolar ithalat yapan bir sektördür. Yani cari açığa da yüzde 100 katkısı vardır. Aynı zamanda tekstil sektörü ülkemizde en fazla istihdamın ve kadın istihdamının yapıldığı, sosyal dengeleri ayakta tutan bir sektördür'' şeklinde konuştu.

Türkiye'de tekstil sektörünün yatırımlarının devam edeceğini anlatan Nalbant, son yıllarda Doğu ve Güneydoğu'ya da bu sektörde yatırımların olduğunu dile getirdi.

Nalbant, hükümetin son dönemde bu sektör için doğru ve yerinde adımlar attığını kaydederek, şunları söyledi:

''Son yıllarda, hükümetimizin aldığı Doğu'ya ve Güneydoğu'ya teşvikler, cazibe merkeziyle başlayıp devam eden birtakım desteklerden dolayı ülke genelinde de tekstil yatırımları devam etmektedir. Ülkemiz bir tekstil ülkesidir ve tekstilde oldukça güçlü bir konumdayız. Dünyada rekabet edebileceğimiz, marka olabileceğimiz yegane sektörümüz tekstildir. Ülkemiz tekstil ülkesidir, teknik tekstillerle de inovatif tekstillerle de adından söz ettirmeye devam etmektedir.''

- ''Dünyada karbon elyafı üreten 6 ülkeden biriyiz''

TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nalbant, karbon elyafının dünyada sadece 6 ülkede üretildiğini, üretim yapılan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu anlattı.

Teknik polyester ve teknik naylonda da dünyanın en büyük ve önemli üreticilerinin Türkiye'de üretim üretim yaptığını dile getiren Nalbant, ''Türkiye dünyada karbon elyafı üreten 6 ülkeden biri. Bu nedenle de çok önemli bir konumda. Ayrıca teknik polyesterde ve teknik naylonda da dünyanın en önemli üreticileri ülkemizde bulunuyor. Bu yüzden Türkiye ekonomisinin lokomotifi tekstildir. Tekstil bu ülkede bitmeyecektir, batmayacaktır ama hesabını bilmeyen tekstil sanayicisi tabii ki batar. Tekstil ürünlerimizde genelde bizim hazır giyim ve konfeksiyonda en büyük pazarımız yüzde 60'ın üzerinde Avrupa Birliği ülkeleridir.'' diye konuştu.

Nalbant, 2001 yılında 30 milyon dolar civarında olan tekstil makineleri ihracatının, 2018 yılında 750 milyon dolara çıktığını, doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinin yanında İngiltere ve Almanya'ya da önemli ölçüde tekstil makineleri ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkan çorlu tekstil TEMSAD

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