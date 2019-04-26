"Türkiye ekonomisinin lokomotifi tekstildir"

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, ''Türkiye, dünyada karbon elyafı üreten 6 ülkeden biri. Bu nedenle de çok önemli bir konumda. Ayrıca teknik polyesterde ve teknik naylonda da dünyanın en önemli üreticileri ülkemizde bulunuyor. Bu yüzden ülkemizin ekonomisinin lokomotifi tekstildir." dedi.

Nalbant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün Türkiye'de en önemli üretim sektörü olduğunu söyledi.

Gerek büyüklük gerek istihdam anlamında ülkedeki tekstil sektörünün dünya genelinde de büyük bir yere sahip olduğunu belirten Nalbant, ''Tekstil sektörü, yıllık 30 milyar dolara yakın ihracatı, bu ihracatı yapmak için sadece 15 milyar dolar ithalat yapan bir sektördür. Yani cari açığa da yüzde 100 katkısı vardır. Aynı zamanda tekstil sektörü ülkemizde en fazla istihdamın ve kadın istihdamının yapıldığı, sosyal dengeleri ayakta tutan bir sektördür'' şeklinde konuştu.

Türkiye'de tekstil sektörünün yatırımlarının devam edeceğini anlatan Nalbant, son yıllarda Doğu ve Güneydoğu'ya da bu sektörde yatırımların olduğunu dile getirdi.