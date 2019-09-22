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Türkiye Elektro Teknoloji İhracatçıları Birliği heyeti Kanada'da

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 02:51 | Son Güncelleme

Türkiye Elektro Teknoloji İhracatçıları Birliği heyeti Kanada'da

TORONTO (AA) - Türk enerji sektöründen bir ticaret heyeti yerel alıcılar ve distribütörlerle buluşmak üzere Kanada'ya geldi.

Türkiye’nin Toronto Ticaret Ataşesi Mehmet Ekizoğlu’nun da önderlik ettiği Türkiye Elektro Teknoloji İhracatçıları Birliği (TET) tarafından organize edilen ticaret heyeti, beyaz eşya, elektronik malzemeler, kablolar, elektrik üretimi ve dağıtım ekipmanlarının Kanada pazarına ihraç edilmesi için Toronto ve Montreal kentlerinde düzenlenen etkinliklerde Kanadalı muhatapları ile bir araya geldi.

Heyetteki yetkililer, Türkiye’de hızla büyüyen elektronik ürün, ev aletleri ve elektrikli bileşenler sektörünün Kanada pazarında da yer almasını istediklerini belirtti.

Heyete Türkiyenin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan da destek verdi.

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