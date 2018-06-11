"Türkiye en az iki kat daha büyümüş olacak"

KIRŞEHİR (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ekonomi üzerinde oynanan onca oyuna, operasyonlara, algılara rağmen 2017 yılında olduğu gibi 2018'e de Türkiye çok güçlü bir büyüme rakamıyla girdi. Açıklandığı üzere 7,4 gerçekten önemli bir rakam." dedi.

Tüfenkci, Kırşehir Gümrük Müdürlüğü binasının açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir müdürlüğün kurulmasının Kırşehir ekonomisi ve sanayisi için çok önemli olduğunu, faydalı görevleri yerine getireceğini söyledi.

Türkiye'nin büyüme rakamlarının açıklandığını, umut ve güven verici rakamların ortaya çıktığını vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Özellikle ülke güvenliğini ön plana alarak bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ekonomimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Ekonomi üzerinde oynanan onca oyuna, operasyonlara, algılara rağmen 2017 yılında olduğu gibi 2018'e de Türkiye çok güçlü bir büyüme rakamıyla girdi. Açıklandığı üzere 7,4 gerçekten önemli bir rakam. Özellikle dış güçlerin ve finans kuruluşlarının, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'de bir algı oluşturma adına, Türk ekonomisinin itibarını zedeleme adına ve ahlaksız kazançlarına kazanç katmak adına sürekli Türkiye'nin notuyla oynayarak, 'izlemelere aldık, bankaları aldık, büyük şirketleri aldık' diyerek Türkiye'de bir güven bunalımı oluşturmaya çalışanlara inat 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça özellikle ekonomi üzerinde operasyonlarını artıranlara inat Türkiye 7,4 büyüme ile çok ciddi bir cevap verdi. Avrupa'nın hiçbir ülkesi bu büyüme rakamlarına yaklaşamadı. Bu büyümeye baktığımızda özellikle büyümenin sanayi, ihracat, hizmet sektörü ve yatırım mallarındaki artıştan kaynaklanması da büyümenin ne kadar sağlıklı olduğunu göstermesi bakımından önemli."