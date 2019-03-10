Türkiye en çok yaş meyve ve sebzeyi Rusya'ya sattı

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den 2019'un ocak-şubat döneminde 100 ülkeye toplam 365 milyon 662,8 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 104 milyon 533 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatıyla Rusya ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın iki aylık döneminde 100 ülkeye gerçekleştirilen 697 bin 577 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında, 365 milyon 662 bin 807 dolarlık gelir elde edildi.

Türkiye'den bu dönemde yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya Federasyonu 104 milyon 533 bin 102 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 34 milyon 84 bin 400 dolarla Irak, 33 milyon 105 bin 975 dolarla Romanya izledi.

Diğer taraftan, Doğu Karadeniz'den de aynı dönemde 31 ülkeye 52 bin 247 tonluk yaş meyve sebze ihraç edilerek, 29 milyon 143 bin dolar gelir elde edildi.

Bölgeden yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında da Rusya 22 milyon 600 bin 98 dolarlık pay ile ilk sırayı alırken, 2 milyon 18 bin 344 dolarla Gürcistan ikinci ve 988 bin 45 dolarla Irak üçüncü ülke oldu.