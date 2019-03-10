FİNANS

Türkiye en çok yaş meyve ve sebzeyi Rusya'ya sattı

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın iki aylık döneminde 100 ülkeye yapılan 697 bin 577 ton yaş meyve sebze ihracatından, 365 milyon 662,8 bin dolarlık gelir elde edildi - Dış satımda 104 milyon 533 bin dolar ile Rusya ilk sırayı aldı - Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Rusya'nın yaş meyve sebze ihracatındaki üstünlüğünü 2019 yılında da devam ettireceğine inanıyoruz"

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den 2019'un ocak-şubat döneminde 100 ülkeye toplam 365 milyon 662,8 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 104 milyon 533 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatıyla Rusya ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın iki aylık döneminde 100 ülkeye gerçekleştirilen 697 bin 577 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında, 365 milyon 662 bin 807 dolarlık gelir elde edildi.

Türkiye'den bu dönemde yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya Federasyonu 104 milyon 533 bin 102 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 34 milyon 84 bin 400 dolarla Irak, 33 milyon 105 bin 975 dolarla Romanya izledi.

Diğer taraftan, Doğu Karadeniz'den de aynı dönemde 31 ülkeye 52 bin 247 tonluk yaş meyve sebze ihraç edilerek, 29 milyon 143 bin dolar gelir elde edildi.

Bölgeden yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında da Rusya 22 milyon 600 bin 98 dolarlık pay ile ilk sırayı alırken, 2 milyon 18 bin 344 dolarla Gürcistan ikinci ve 988 bin 45 dolarla Irak üçüncü ülke oldu.

- "Rusya her dönem ön planda oldu"

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı ve DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatında her dönem öncelikli pazarının Rusya Federasyonu olduğunu söyledi.

Gürdoğan, "Rusya'nın yaş meyve sebze ihracatındaki üstünlüğünü 2019 yılında da devam ettireceğine inanıyoruz." dedi.

Rusya'ya ihracatta bazı sıkıntılar yaşandığını da aktaran Gürdoğan, yaşanan sıkıntılara bağlı olarak bu ülkeye yaş meyve ve sebze ihracatının beklenen düzeyde gerçekleşmediğini kaydetti.

Rusya'ya yönelik ihracatın daha üst noktalara çıkması gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, "2019'da yaş meyve sebze ihracatını çok daha iyi rakamlarla tamamlamak istiyoruz. Bu yönde de yaşanan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması gerekiyor." diye konuştu.

- "Domates ihracatı yüzde 20 arttı"

Gürdoğan, yaş meyve sebze ihracatında ülke ve ürün çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'den yılın iki ayında Rusya, Irak ve Romanya başta olmak üzere 100 ülkeye ihracat yapıldı. Ülkeden yapılan ihracatta ürün olarak da 74 milyon 188 bin 822 dolarlık pay ile domates lider oldu. Domates ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Bu dönemde ayrıca ülkeden mandarin ve limon da en çok ihraç edilen ürünler oldu. Bölgeden yapılan ihracatta ise mandarin, domates ve limon başı çeken ürünler sıralamasına girdi."

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)
Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurduBakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan rusya Trabzon türkiye yaş meyve sebze ihracatı

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Evinde başlamıştı! Yılda 15 milyon dolar kazanıyor

Evinde başlamıştı! Yılda 15 milyon dolar kazanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

BM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyor

BM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.