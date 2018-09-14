FİNANS

Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'den 1 Eylül 2017-31 Ağustos 2018 döneminde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı son 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi - KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç: - "Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artışla umut vericidir"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 ihracat döneminde son 9 sezonda olduğu gibi en fazla fındığı Almanya'ya sattı.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye, geçen sezon 119 ülkeye 286 bin 777 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 782 milyon 226 bin dolar gelir sağladı.

Türkiye'nin 1 Eylül 2017-31 Ağustos 2018 döneminde en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler arasında yer alan Almanya, son 9 sezonda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

Geçen sezon Almanya'ya 69 bin 901 ton fındık satan Türkiye, bu ülkeden 424 milyon 902 bin dolar döviz girdisi elde etti.

Almanya'yı, 57 bin 379 ton fındık ihracatıyla İtalya izledi. Bu ülkeye satılan fındık karşılığında 357 milyon 331 bin 342
dolar kazanıldı.

Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Fransa'ya ise 20 bin 42 ton fındık satan Türkiye, karşılığında 124 milyon 506 bin 889 dolar girdi sağladı.

Türkiye'nin 2016-2017 sezonunda en fazla fındık ihraç ettiği ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa olmuştu.

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- Ruanda'ya 10 kilogram fındık satışı

Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını Ruanda'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 10 kilogram olurken, 104 dolar gelir elde edildi.

Ruanda'yı 20 kilogramla Nijerya ve 25 kilogramla Gana takip etti.

Türkiye, önceki sezonlarda olduğu gibi 2017-2018 döneminde de ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine fındık sattı.

- Sezon öncesi tahminler tuttu

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon 286 bin 777 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını belirterek, bu rakamların, başlangıçtaki tahminleri doğrultusunda olduğunu söyledi.

Bir önceki sezona göre, geçen ihracat döneminde tonaj bakımından yüzde 22 artış yaşandığını ifade eden Sevinç, "Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artışla umut vericidir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
almanya fındık ihracat KFMİB

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