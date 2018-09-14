Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 ihracat döneminde son 9 sezonda olduğu gibi en fazla fındığı Almanya'ya sattı.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye, geçen sezon 119 ülkeye 286 bin 777 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 782 milyon 226 bin dolar gelir sağladı.

Türkiye'nin 1 Eylül 2017-31 Ağustos 2018 döneminde en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler arasında yer alan Almanya, son 9 sezonda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

Geçen sezon Almanya'ya 69 bin 901 ton fındık satan Türkiye, bu ülkeden 424 milyon 902 bin dolar döviz girdisi elde etti.

Almanya'yı, 57 bin 379 ton fındık ihracatıyla İtalya izledi. Bu ülkeye satılan fındık karşılığında 357 milyon 331 bin 342

dolar kazanıldı.

Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Fransa'ya ise 20 bin 42 ton fındık satan Türkiye, karşılığında 124 milyon 506 bin 889 dolar girdi sağladı.