FİNANS

Türkiye-Endonezya: 41 bin feet yükseklikte diplomasi

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 toplantıları nedeniyle Arjantin’den 33 saatlik bir yolculukla İstanbul’dan aktarmalı olarak ülkesine dönecek Endonezyalı mevkidaşını TC-ATA uçağına davet etti.

Türkiye-Endonezya: 41 bin feet yükseklikte diplomasi

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 toplantıları nedeniyle Arjantin’den 33 saatlik bir yolculukla İstanbul’dan aktarmalı olarak ülkesine dönecek Endonezyalı mevkidaşını TC-ATA uçağına davet etti. Bakanlar, 41 bin feet (12 bin 500 metre) yükseklik ve 17 saat süren yolculukta ikili görüşme de yaptı.
Arjantin’in Salta kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı sona erdi. Türkiye’yi temsilen toplantılara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya, Çin, Arjantin ve bazı ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara ile ise ayaküstü sohbet etti.
Rudiantara, Salta’ya gelirken Türk Hava Yolları’nı (THY) kullandığını ve çok memnun kaldığını, ülkesine dönerken de İstanbul’dan aktarma yapacağını ve bir gün mutlaka İstanbul’u gezeceğini söyledi. Bunun üzerine Bakan Varank, Salta’dan Boenes Aires’e geçip daha sonra İstanbul’a gitmeyi planlayan Rudiantara’yı TC-ATA uçağına davet etti.
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