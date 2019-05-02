Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Aydem'in enerji sponsorluğunu üstlendiği, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, farklı illerden 123 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Aydem'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Fethiye Belediyesi destekleriyle Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen şampiyonada, sporcular kros, ekstrem ve enduro testten oluşan üç farklı etapta mücadele etti.

Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, farklı illerden 123 sporcunun katılımıyla tamamlanırken, şampiyona öncesi turlarında sporcular lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, sezonun ikinci ayak yarışlarının küçük kazalar dışında sorunsuz tamamlandığını belirterek, şampiyonanın 3 test etaplı ve orta zorluk derecesinde olduğunu, izleyicilerin ilgisinden memnun olduklarını bildirdi.