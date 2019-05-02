FİNANS

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Fethiye Belediyesi destekleriyle Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sporcular kros, ekstrem ve enduro testten oluşan üç farklı etapta mücadele etti

İSTANBUL (AA) - Aydem'in enerji sponsorluğunu üstlendiği, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, farklı illerden 123 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Aydem'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Fethiye Belediyesi destekleriyle Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen şampiyonada, sporcular kros, ekstrem ve enduro testten oluşan üç farklı etapta mücadele etti.

Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, farklı illerden 123 sporcunun katılımıyla tamamlanırken, şampiyona öncesi turlarında sporcular lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, sezonun ikinci ayak yarışlarının küçük kazalar dışında sorunsuz tamamlandığını belirterek, şampiyonanın 3 test etaplı ve orta zorluk derecesinde olduğunu, izleyicilerin ilgisinden memnun olduklarını bildirdi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle kupaları verildi. Kupa törenine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Aydem Fethiye Bölge Yöneticisi Veli İkiz’in yanı sıra, sporcular ve seyirciler de katıldı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Aydem Fethiye Bölge Yöneticisi Veli İkiz'e motosiklet şampiyonasına vermiş oldukları desteklerden dolayı Aydem adına teşekkür belgesi takdim etti.

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