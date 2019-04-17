"Türkiye enerjide anahtar ülke olmaya devam edecek"

SOFYA (AA) - Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı (EPPEN) Volkan Özdemir, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada gerçekleşecek uluslararası enerji projelerinde anahtar bir pozisyona sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, sağlaması oldukça zor ve pahalı olan enerji güvenliği için Rusya ile oldukça mantıklı bir işbirliğine gitti." dedi.

Özdemir, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Enerji Uzmanları Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.

Rus gazını Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesiyle, özellikle Ukrayna ve Rusya arasında gelecekte ortaya çıkabilecek transit risklerinin elimine edildiğini vurgulayan Özdemir, iki ülke arasındaki transit kontratının bu yıl sonunda biteceğini ve nasıl devam edileceğinin bilinmediğini anlattı.

Özdemir, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada gerçekleşecek uluslararası enerji projelerinde anahtar bir pozisyona sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu coğrafyada gerçekleşecek projelerdeki pozisyonu anahtar niteliğindeydi ve öyle de olacak. Türkiye, sağlaması oldukça zor ve pahalı olan enerji güvenliği için Rusya ile oldukça mantıklı bir işbirliğine gitti. Jeopolitik sebepler ve enerji güvenliği için TürkAkım'ın hayata geçmesi Türkiye için oldukça önemli. Türkiye bu projeyle, özellikle Ukrayna ve Rusya arasında gelecekte ortaya çıkabilecek transit risklerden kurtuluyor. İki ülke arasındaki transit kontrat bu yılın sonunda bitiyor ve nasıl devam edilecek bilmiyoruz. TürkAkım 2 ile birlikte Türkiye ve Rusya arasında gerçek anlamda karşılıklı bağımlılık tesis edilecek."