"Türkiye Festivali" Moskova'da başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Türkiye Festivali"nin açılışını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) katkısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festival Moskova'nın en prestijli parklarından Krasnaya Presnaya'da açıldı.

Bakan Ersoy, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl da aynı yerde gerçekleştirilen Türkiye Festivaline yoğun ilgi gösterildiğini, bunun sevindirici olduğunu belirterek, "Katılım yüksek olduğu zaman bize de bu ilişkileri güçlendirmek, bu tür organizasyonları geliştirerek devam ettirmek için cesaret geliyor. Her sene daha büyük bir şevkle bu organizasyonları gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Festivalde Türkiye'nin turizmin yanında pek çok farklı yönüyle de tanıtılmasını hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Burada Türk kültürünü, sanatını, müziğini, gastronomisini, Türkiye'nin farklılıklarını, renkliliklerini sizlerle tanıştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Krasnaya Presnaya parkında 12 Ağustos'a kadar devam edecek festival kapsamında, Türkiye'nin turistik bölgeleri tanıtılacak. Ayrıca Türk kültürünü yansıtan konserler ve halk dansları gösterileri ile el sanatları atölyeleri gerçekleştirilecek, gastronomi ve spor gibi pek çok alanda farklı etkinlikler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

