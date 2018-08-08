"Türkiye Festivali" Moskova'da tanıtıldı

MOSKOVA (AA) – Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Moskova’da düzenlenecek “Türkiye Festivali”nin, Rusya’da düzenlenen en kapsamlı ve yüksek katılımlı etkinlik olduğunu belirterek, “Geçen yıl festivale beklentilerin de üzerinde 150 binden fazla kişi katıldı. Bu sene daha fazla katılım bekliyoruz.” dedi.

Diriöz, başkent Moskova’da Rus haber ajansı TASS binasında düzenlenen basın toplantısında, 10-12 Ağustos tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek Türkiye Festivali’ne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Festivalin, geçen yıl olduğu gibi Moskova’daki en prestijli parklardan Krasnaya Presnaya'da üç gün boyunca düzenleneceğini anımsatan Diriöz, “Türkiye Festivali, Moskovalılara Türkiye’nin tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini anlatacaktır. Bu etkinlik, Rusya’da bugüne kadar düzenlenen en geniş kapsamlı ve yüksek katılımlı etkinlik olma özelliğine sahiptir.” diye konuştu.

Hüseyin Diriöz, Türk ve Rus sanatçıların festival boyunca performanslar sergileyeceklerini anlatarak, “Geçen yıl festivale beklentilerin de üzerinde 150 binden fazla kişi katıldı. Bu sene daha fazla katılım bekliyoruz. Türkiye Festivali gibi etkinlikler, halihazırda tarihten gelen köklü bir ilişkiye sahip olan Türk ve Rus toplumunu daha da yakınlaştırmayı hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.