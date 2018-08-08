FİNANS

"Türkiye Festivali" Moskova'da tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz: - "Türkiye Festivali, Rusya’da bugüne kadar düzenlenen en geniş kapsamlı ve yüksek katılımlı etkinlik olma özelliğine sahiptir” - "Geçen yıl festivale beklentilerin de üzerinde 150 binden fazla kişi katıldı. Bu sene daha fazla katılım bekliyoruz"

MOSKOVA (AA) – Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Moskova’da düzenlenecek “Türkiye Festivali”nin, Rusya’da düzenlenen en kapsamlı ve yüksek katılımlı etkinlik olduğunu belirterek, “Geçen yıl festivale beklentilerin de üzerinde 150 binden fazla kişi katıldı. Bu sene daha fazla katılım bekliyoruz.” dedi.

Diriöz, başkent Moskova’da Rus haber ajansı TASS binasında düzenlenen basın toplantısında, 10-12 Ağustos tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek Türkiye Festivali’ne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Festivalin, geçen yıl olduğu gibi Moskova’daki en prestijli parklardan Krasnaya Presnaya'da üç gün boyunca düzenleneceğini anımsatan Diriöz, “Türkiye Festivali, Moskovalılara Türkiye’nin tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini anlatacaktır. Bu etkinlik, Rusya’da bugüne kadar düzenlenen en geniş kapsamlı ve yüksek katılımlı etkinlik olma özelliğine sahiptir.” diye konuştu.

Hüseyin Diriöz, Türk ve Rus sanatçıların festival boyunca performanslar sergileyeceklerini anlatarak, “Geçen yıl festivale beklentilerin de üzerinde 150 binden fazla kişi katıldı. Bu sene daha fazla katılım bekliyoruz. Türkiye Festivali gibi etkinlikler, halihazırda tarihten gelen köklü bir ilişkiye sahip olan Türk ve Rus toplumunu daha da yakınlaştırmayı hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Festivali gibi etkinliklerin, Türkiye ve Rusya arasında çok iyi düzeyde seyreden siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilere de önemli katkıda bulunduğunun altını çizen Diriöz, “2019 yılı Türkiye’de Rus Kültür ve Turizm Yılı, Rusya’da da Türk Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlanacağı için bu festival de bu kültür yılına bir nevi hazırlık olarak görülebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Moskova’da bulunan Krasnaya Presnaya parkında 10-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Festivali kapsamında, Antalya, Kemer ve Alanya gibi bölgeleri temsilen stantlar kurularak Rus halkına Türkiye’nin turistik bölgeleri tanıtılacak.

Türkiye’den gelen sanatçılar tarafından mehter konseri ve halk dansları gibi etkinliklerin de düzenlenmesi beklenirken, Türk kültürünü tanıtan geleneksel sanatlar atölyelerinden, turizm, gastronomi ve spora uzanan birçok farklı dalda etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
festival kültür Moskova rusya sanat turizm

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