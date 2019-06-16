FİNANS

"Türkiye Festivali, Rusların Türkiye'ye ilgisini artırıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'da düzenlenen "Türkiye Festivali" ile Türkiye'nin turizm zenginlikleri tanıtılıyor - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: - "Bu tür organizasyonları sadece Moskova'da değil, Rusya'nın önemli şehirlerinde de yaparak ülkemize gelen Rus ziyaretçi sayısını artırabiliriz" - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: - "Festivalde, 6 milyon Rus turist sayısını daha da yukarıya taşımak için turizm çeşitliliğine sahip olduğumuzu görüyoruz"

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen, Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" ile Rus turist sayısının artırılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda Rusya'nın Moskova kentinde organize edilen Türkiye Festivali devam ediyor.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivale yoğun bir ilgi olduğunu belirtti.

Ziyaretçi sayısının da her geçen yıl arttığına işaret eden Ayık, "Festivalin ikinci gününde ciddi bir ziyaretçi kitlesine ulaştık. Muhtemelen de festival sonunda 100 binin üzerinde ziyaretçi rakamını göreceğiz. Festival, Rusların Türkiye'ye ilgisinin de artarak devam ettiğini gösteriyor. Bu tür organizasyonları sadece Moskova'da değil, Rusya'nın önemli şehirlerinde de yaparak ülkemize gelen Rus ziyaretçi sayısını artırabiliriz. Bu açıdan festival çok önemli katkılar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "6 milyon Rus turist sayısını yukarıya taşıyacak zenginliğe sahibiz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Rusya'nın turizm sektörü açısından birinci kaynak pazar olduğunu kaydetti. Festivalin de pazarın tanıtımına ivme kazandırdığına işaret eden Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Festival, turist sayısı ve imaj açısından büyük katkı sağlamakta. Burada gördüğümüz ilgi Rusya pazarının daha da büyüyebileceğini gösteriyor. Antalya yoğunluğu hissedilse de diğer bölgeler ve farklı ürünler de festivalde yer alıyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar zengin bir turizm ülkesi olduğunu gösteriyor. Festivalde, 6 milyon Rus turist sayısını daha da yukarıya taşımak için turizm çeşitliliğine sahip olduğumuzu görüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
AKTOB Moskova rusya turist türkiye festivali TÜROFED

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