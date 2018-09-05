Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi iki ülke ticaret hacminin ve yatırımların artırılmasında önemli rol oynayacaktır." dedi.

Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Birinci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh eş başkanlıklarında Ticaret Bakanlığında yapıldı.

Pekcan, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Filistin arasında ikili ekonomik ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı bir mekanizmanın bulunmadığını hatırlatarak, söz konusu toplantının ekonomik ve ticari alandaki büyük bir boşluğu doldurduğunu belirtti.

Görüşmelerin iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Pekcan, "Bölgemiz için barıştan sonraki en önemli adım, hızla artan genç, dinamik nüfusunuza, gelişmiş ve güçlü bir ekonomik hayat sunabilmektir." dedi.

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaretin önemine değinerek, 2005 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması ile Filistinli iş insanlarının Türkiye ile daha fazla ticaret yapabilmesinin önünün açıldığını anımsattı.