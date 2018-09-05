FİNANS

Türkiye Finans, 170 milyon TL'lik ek satışlı kira sertifikası halka arzını gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye Finans Katılım Bankası, 28-29 Ağustos'ta talep toplaması yapılan 170 milyon TL değerinde 81 gün vadeli kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 28-29 Ağustos'ta talep toplaması yapılan 170 milyon TL değerinde 81 gün vadeli kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Bankası’nın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ’nin ek satışla 170 milyon TL değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 3 Eylül 2018 tarihinde 81 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 170 milyon TL tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Şirketimizin, talep toplamasını 28-29 Ağustos'ta gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 170 milyon TL nominal değerdeki, 81 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur."

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, "Türkiye Finans olarak her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası işlemlerine bir yenisini daha ekleyerek, eylül ayında da 150 milyon TL tutarlı kira sertifikası halka arzımızı, gelen fazla talebe istinaden 170 milyon TL tutarla tamamladık. Türkiye'de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, yılın ilk 9 ayında 1,7 milyar TL'nin üzerinde elde ettiğimiz ihraç tutarıyla kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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halka arzı kira sertifikası Türkiye Finans

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