Türkiye Finans, 170 milyon TL'lik ek satışlı kira sertifikası halka arzını gerçekleştirdi

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Şirketimizin, talep toplamasını 28-29 Ağustos'ta gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 170 milyon TL nominal değerdeki, 81 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur."

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Bankası’nın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ’nin ek satışla 170 milyon TL değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 3 Eylül 2018 tarihinde 81 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, "Türkiye Finans olarak her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası işlemlerine bir yenisini daha ekleyerek, eylül ayında da 150 milyon TL tutarlı kira sertifikası halka arzımızı, gelen fazla talebe istinaden 170 milyon TL tutarla tamamladık. Türkiye'de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, yılın ilk 9 ayında 1,7 milyar TL'nin üzerinde elde ettiğimiz ihraç tutarıyla kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

