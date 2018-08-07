Türkiye Finans, 200 milyon liralık ek satışlı kira sertifikası arzını tamamladı

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin ek satış ile 200 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası, 2 Ağustos 2018'de yurt içi piyasaya 81 gün vadeli olarak sunuldu.

"Türkiye Finans olarak, her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası ihraçları ile reel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz başarılı kira sertifikası ihraçlarımıza bir yenisini daha ekleyerek ağustos ayında 150 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzımızı, gelen fazla talebin ardından 200 milyon lira tutarla tamamladık. Türkiye Finans olarak, kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz."

