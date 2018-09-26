Türkiye Finans, 300 şubeye ulaştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şubeleri, dağıtım ağının en önemli kanallarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Banka, 2018 yılı şubeleşme stratejisi doğrultusunda, yıl sonuna kadar kurumsal ve perakende bankacılıkta toplam 22 şube açmayı planlıyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, "Hayata Katılım Bankası" stratejisi ile kurum kimliğini yenileyen banka, bu stratejiyi yeni şubeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekliyor.

Bu nedenle 2018 yılında da şubeleşmeye devam edeceklerini bildiren Özdeniz, yeni açılacak şubeler ile daha fazla noktada müşterilere hizmet verme olanağı sunarak iş ağını büyüteceklerini kaydetti.

Özdeniz, "Yurt içinde portföy kalitemizden ödün vermeden pazar payımızı artırmayı, inovatif ürün ve hizmetlerle, iyi yetişmiş insan kaynağımızla ve açacağımız yeni şubeler ile mükemmel müşteri deneyimi sağlayarak hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. Yeni dönemde 'Hayata Katılım Bankası' stratejisini benimseyen bankamız, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünleriyle müşterilerine hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

