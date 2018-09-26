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Türkiye Finans, 300 şubeye ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bu yılın 8 ayında 13 yeni şube açan Türkiye Finans, eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde 300 şubeye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, bu yılın 8 ayında 13 yeni şube açarak ülke genelinde 300 şubeye ulaştı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, "Hayata Katılım Bankası" stratejisi ile kurum kimliğini yenileyen banka, bu stratejiyi yeni şubeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekliyor.

Perakende bankacılıkta yılın 8 ayında 13 yeni şubeyi müşterileriyle buluşturan Türkiye Finans, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde açtığı yeni perakende şubesi ile Türkiye genelindeki şube sayısını 300'e ulaştırdı.

Türkiye Finans'ın 8 ayda açtığı yeni şubeler İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Ağrı ve Samsun illerinde yer alıyor.

Banka, 2018 yılı şubeleşme stratejisi doğrultusunda, yıl sonuna kadar kurumsal ve perakende bankacılıkta toplam 22 şube açmayı planlıyor.

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- "İş ağımızı büyüteceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şubeleri, dağıtım ağının en önemli kanallarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Bu nedenle 2018 yılında da şubeleşmeye devam edeceklerini bildiren Özdeniz, yeni açılacak şubeler ile daha fazla noktada müşterilere hizmet verme olanağı sunarak iş ağını büyüteceklerini kaydetti.

Özdeniz, "Yurt içinde portföy kalitemizden ödün vermeden pazar payımızı artırmayı, inovatif ürün ve hizmetlerle, iyi yetişmiş insan kaynağımızla ve açacağımız yeni şubeler ile mükemmel müşteri deneyimi sağlayarak hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. Yeni dönemde 'Hayata Katılım Bankası' stratejisini benimseyen bankamız, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünleriyle müşterilerine hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Finans Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehme

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