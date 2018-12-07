Türkiye Finans Ağrı'daki ilk şubesini açtı

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile büyümesini sürdüren Türkiye Finans, Ağrı'da hizmete soktuğu ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz ve bankanın üst düzey yöneticilerinin de katıldığı kent merkezindeki şubenin açılışına Ağrı il protokolünden temsilciler de iştirak etti.

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile kurum kimliğini yenileyen Türkiye Finans, bu stratejiyi yeni şubeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekliyor.

Kasım ayı sonu itibarıyla tüm Türkiye'deki şube sayısını 301'e çıkaran Türkiye Finans'ın, Ağrı'daki ilk şubesi ile Türkiye genelindeki şube sayısı 302 oldu.

Türkiye Finans, yıl sonuna kadar hem ticari ve hem de perakende şube ağına tüm Türkiye genelinde 4 yeni şube daha eklemeyi planlıyor.

Açılışta konuşma yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şubelerini, dağıtım ağlarının en önemli kanallarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Özdeniz, bu nedenle yıl sonuna kadar şubeleşmeye devam edeceklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı: