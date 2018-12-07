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Türkiye Finans Ağrı'daki ilk şubesini açtı

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile büyümesini sürdüren Türkiye Finans, Ağrı'daki ilk şubesini açtı - Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özdeniz: - "Yıl sonuna kadar ülkemizin dört bir yanında açtığımız şubeler ile daha fazla noktada müşterilerimize hizmet verip iş ağımızı büyüteceğiz"

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile büyümesini sürdüren Türkiye Finans, Ağrı'da hizmete soktuğu ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz ve bankanın üst düzey yöneticilerinin de katıldığı kent merkezindeki şubenin açılışına Ağrı il protokolünden temsilciler de iştirak etti.

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile kurum kimliğini yenileyen Türkiye Finans, bu stratejiyi yeni şubeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekliyor.

Kasım ayı sonu itibarıyla tüm Türkiye'deki şube sayısını 301'e çıkaran Türkiye Finans'ın, Ağrı'daki ilk şubesi ile Türkiye genelindeki şube sayısı 302 oldu.

Türkiye Finans, yıl sonuna kadar hem ticari ve hem de perakende şube ağına tüm Türkiye genelinde 4 yeni şube daha eklemeyi planlıyor.

Açılışta konuşma yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şubelerini, dağıtım ağlarının en önemli kanallarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Özdeniz, bu nedenle yıl sonuna kadar şubeleşmeye devam edeceklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yıl sonuna kadar ülkemizin dört bir yanında açtığımız şubeler ile daha fazla noktada müşterilerimize hizmet verip iş ağımızı büyüteceğiz. Yurt içinde portföy kalitemizden ödün vermeden pazar payımızı artırmayı, inovatif ürün ve hizmetlerle, iyi yetişmiş insan kaynağımızla ve yeni şubeler ile mükemmel müşteri deneyimi sağlayarak hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz."

Yeni dönemde "Hayata Katılım Bankası" stratejisini benimsediklerini sözlerine ekleyen Özdeniz, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünlerle hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Açılışa, Türkiye Finans Perakende Şube Ağı Direktörü Salih Öten, bankanın Ağrı Şube Müdürü Fatih Kaya, Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, Doğu Anadolu Perakende Bölge Satış Müdürü Ferit Öziş ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu da katıldı.

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