Türkiye Finans, kurumsal kimliğini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, "Hayata Katılım Bankası" stratejisini hayata geçirerek kurumsal kimliğini yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans'ın yenilenen iş hedefleri, hizmet ve ürünlerle desteklenen yeni kurumsal kimliği, "Herkesin bankası olmak" yaklaşımını doğruluk, şeffaflık ve katılım bankacılığı ilkelerinden ödün vermeden odağa taşıyor.

Banka, "Hayat Katılım Bankası" stratejisini ve yenilenen kurumsal kimliğini logo değişimi ile başlattı. Rengi ve yazı karakteri değişen banka logosu mint yeşili tonlarında çok daha modern bir tasarımla hayat buldu.

Değişimin şubelerle devam ettiği yeni kurumsal kimlik çalışmasında, şubelerin ön cephesi ve ATM'ler, modern ve özgün çizgilerle yeni stratejiyi destekleyecek şekilde yeniden tasarlandı. Yanı sıra Türkiye Finans'a ait tüm banka kartlarının da görünümleri de yenilendi.

Türkiye Finans'ın web sitesi, internet bankacılığı ve mobil şubesi de değişimin bir parçası olarak yepyeni bir görünüme kavuştu. Web sitesinin tüm ara yüzleri, yeni ve modern kimliğe uygun olarak, kullanım kolaylığı ön plana çıkarılarak tüm cihazlara uyumlu bir şekilde müşterilerin beğenisine sunuldu. Engelli bireylerin Türkiye Finans'ın dijital bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak teknolojik özellikler de bu dönüşüm sırasında yeni özelliklerle hayata geçirildi.