İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri gecesinde "Avrupa'nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü almaya hak kazandı.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin İstanbul Ümraniye'deki yeni genel müdürlük binası, Avrupa'nın en iyisi seçildi.

Verilen bilgiye göre, Londra'da düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri gecesinde "Avrupa’nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü almaya hak kazanan Türkiye Finans, İstanbul Ümraniye'deki yeni Genel Müdürlük binası ile Ekim ayında Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin Avrupa ayağı olan "Avrupa Gayrimenkul Ödülleri"nde de "Türkiye'nin En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü de almıştı.

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin "İç Mimari" kategorisinde aldığı ödülle Türkiye'nin ardından Avrupa'nın da en iyisi olduğunu kanıtlayan Türkiye Finans, aldığı ödüllerle yeni Genel Müdürlük binasının mimari başarısını üst üste taçlandırmış oldu.

Enerji ve çevre dostu tasarımı ile yeşil bina derecelendirilmesinde ‘"Uluslararası Leed Gold Sertifikası"na da sahip olan Türkiye Finans Genel Müdürlük binası 5 baza katı 28 kule katı olmak üzere toplam 33 kat olarak inşa edildi.